Carlos III a été couronné roi du Royaume-Uni avec Camilla

Carlos Sánchez Viticultor Carlos Sánchez Buradón Garnacha 2020

Comme le dit un proverbe africain, « si tu veux aller vite, va seul ; mais si tu veux aller loin, va avec les autres ». C'est ce qu'ont fait les viticulteurs Nacho Jiménez, Javier García et Carlos Sánchez, qui ont uni leurs forces pour créer le projet 3 Viñerones, avec lequel ils ont réussi à atteindre tous les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Cependant, il y a toujours une petite place réservée aux rêveurs individuels avec des projets plus personnels, comme celui de Carlos Sánchez. Aujourd'hui, ce professeur, qui a fini par se consacrer au monde du vin, est parti seul de la Sierra de Gredos (Madrid) dans La Rioja Alta, plus précisément à San Vicente de la Sonsierra, pour élaborer ses propres vins, avec une approche beaucoup plus personnelle. Le Carlos Sánchez Buradón Garnacha appartient à cette collection, où il y a de la place pour différentes variétés. Carlos Sánchez Buradón Garnacha est né à La Rad, la seule parcelle que Carlos Sánchez possède dans cette zone où les sols argilo-calcaires abondent, avec des pierres en surface. Ces terres, où les vignes poussent à plus de 400 mètres d'altitude, sont également très proches de La Bastida, l'autre village où Carlos utilise les installations de la coopérative pour traiter les raisins (oui, oui, vous avez bien lu...). Carlos Sánchez n'a pas sa propre cave pour le moment). Après tout, tous ces lieux sont familiers et bien connus de Carlos, qui y a passé les étés de son enfance avec sa famille. Le Carlos Sánchez Buradón Garnacha, fermenté en foudres et en barriques, ne montre pas seulement le côté le plus intime de ce vigneron, mais c'est aussi un bon exercice pour voir les différences entre cette Grenache, cultivée dans La Rioja Alta, et la Grenache que Carlos Sánchez obtient dans la Sierra de Gredos, où il a commencé ses élaborations. En particulier, ce cépage, qui est l'un des plus répandus en Espagne, présente des nuances très différentes de ce qui est habituel dans cette région : alors que la plupart des vins rouges de la Rioja ont du corps et du poids en bouche, le Carlos Sánchez Buradón Garnacha offre plus de légèreté et de fluidité, plus proches des Garnachas de la Sierra de Gredos (où les sols granitiques abondent). Comme nous l'avons déjà mentionné, le Carlos Sánchez Buradón Garnacha fermentera en foudres et en barriques (600 et 500 litres respectivement). Au préalable, il subira le traitement minimum, puisqu'il n'est même pas égrappé. Il macérera ensuite pendant un mois dans ces mêmes cuves en bois avant d'être finalement mis en bouteille, non filtré et non stabilisé. La Rioja et ses saveurs sont peut-être déjà bien connues. Nous parions que ce n'est pas la première fois que vous buvez un verre de Rioja. Mais il peut être intéressant de redécouvrir cette région du nord-est de l'Espagne à travers les yeux de Carlos Sánchez. Quoi qu'il en soit, nous vous assurons que le Carlos Sánchez Buradón Garnacha ne vous décevra pas.