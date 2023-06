Le nouveau 8Bitdo Arcade Stick est sous licence Xbox et nous permet de jouer sans fil avec un style rétro

Ce n’est un secret pour personne que le rétro est à la mode. Il y a des gens qui restaurent de vieilles machines de jeux vidéo ou achètent de nouveaux appareils qui intègrent cet esprit d’antan. Les commandes rétro Ils sont également une réalité et des entreprises comme 8Bitdo proposent depuis des années différents modèles à apprécier sur les appareils actuels.

L’un de leurs derniers produits était le 8BitDo Arcade Stick, un contrôleur d’aspect classique spécialement conçu pour être utilisé sur PC et Nintendo Switch. La société est maintenant allée plus loin et a présenté une nouvelle version, qui est non seulement compatible avec Xbox Seres X et Xbox Series S, mais également sans fil et sous licence officielle.

Un stick d’arcade sans fil pour Xbox

Le nouveau 8BitDo Arcade Stick pour Xbox est l’évolution directe du modèle précédent. arrive avec huit boutons principaux et deux boutons pour les macros situés sur le côté droit. Sur le côté gauche se trouvent le joystick, les commutateurs de mode et audio, ainsi que les boutons sans fil, Affichage, Menu, Partager et Xbox du contrôleur Microsoft.

L’un des points forts de cet appareil est sa personnalisation. Le fabricant assure que les utilisateurs pourront remapper les boutons à leur guise et même créer des profils personnalisés. De plus, ils pourront remplacer le stick ou les boutons par des alternatives tierces fabriquées par Sanwa JLF ou Sanwa JLW Seimitsu, entre autres fabricants.

Comme on dit, c’est un appareil sans fil, mais pas Bluetooth. C’est-à-dire que pour se connecter à la console, il faudra recourir à un Récepteur sans fil 2,4 GHz qui doit être connecté à l’un des ports USB de la console. Dans ce cas, l’appareil sera alimenté par sa batterie intégrée de 1000 mAh qui promet jusqu’à 30 heures d’utilisation.





La batterie a un temps de charge estimé à 4 heures, même si l’Arcade Stick fonctionnera également via une connexion filaire (ce qui peut être une bonne alternative pour améliorer la latence). Il convient de noter qu’en plus des consoles susmentionnées, il est également compatible avec les ordinateurs à partir de Windows 10.

8Bitdo assure qu’il lancera son nouveau Stick Arcade le 30 juin et qu’il sera disponible « dans le monde entier » en couleurs noir et blanc. Pour l’instant, il ne peut être réservé qu’aux États-Unis via Amazon. Son prix? 120 dollars.

Images: 8Bitdo

