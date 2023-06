Le directeur de la franchise John Wick espère voir Sofia de Halle Berry obtenir son propre spin-off

Alors que l’avenir de Keanu Reeves dans le John Wick La franchise n’est pas tout à fait claire, il y a d’autres personnages dans ce monde qui peuvent continuer la série avec leurs propres films autonomes. La franchise est déjà prête à se développer avec le long métrage Ballerine, présentant Ana de Armas comme le nouvel assassin de la série de films. Il y a aussi une émission préquelle en préparation à Peacock, surnommée Le Continentalqui remonte des décennies dans le passé avant les événements de la John Wick films.





Ballerine et Le Continental pourrait n’être que le début d’une expansion John Wick univers. En parlant de la franchise sur L’expérience Joe Rogan (par ScreenRant), réalisateur Chad Stahelskiqui a barré les quatre John Wick films, a évoqué la possibilité de Halle Berry reprenant son rôle de Sofia, le personnage dans lequel elle jouait John Wick : Chapitre 3 – Parabellum. Bien que Berry n’apparaisse pas dans John Wick: Chapitre 4, Stahelski a taquiné qu’il y avait eu des pourparlers pour ramener Sofia, potentiellement comme l’un des « projets satellites » qui devraient être développés pour la franchise. Comme l’explique Stahelski :

« Ouais. Nous avons en fait été en pourparlers à plusieurs reprises pour essayer de … Je déteste le terme spin-off. Mais ils essaient de faire d’autres projets satellites de la franchise Wick. J’espère qu’ils seront bons. »





Halle Berry a taquiné un spin-off de Sofia

L’année dernière, Berry elle-même a taquiné un John Wick spin-off qui se concentrerait sur Sofia. Tout en confirmant qu’elle n’était pas impliquée dans John Wick: Chapitre 4, Berry a taquiné que les fans pourraient encore revoir le personnage dans un « truc-truc » séparé, apparemment un projet solo dérivé. Comme Berry l’a dit à IGN :

« Sofia n’est pas dans le prochain film de John Wick. Il pourrait y avoir une Sofia… son propre film. Donc, elle n’est peut-être pas dans John Wick, mais elle fait peut-être son propre truc.

Berry a également déclaré à l’époque qu’un spin-off de Sofia aiderait à mettre « un peu de pommade sur un petit mal », car elle devait auparavant diriger un spin-off de film d’action qui a fini par être annulé avant le début de la production. Après avoir rejoint Pierce Brosnan dans le film James Bond Meurs un autre jour, Berry allait reprendre son rôle de Jinx dans un spin-off. Elle a ensuite parlé à Variety de ce projet annulé en 2020 :

« C’était en avance sur son temps. Personne n’était prêt à verser ce genre d’argent dans une star d’action féminine noire. Ils n’étaient tout simplement pas sûrs de sa valeur. C’est là où nous en étions alors. »

Pour l’instant, les fans peuvent s’attendre à voir Berry dans le prochain film d’aventure de science-fiction Le vaisseau-mère, en direction de Netflix plus tard cette année. Elle sera également vue avec Mark Wahlberg, JK Simmons, Jackie Earle Haley et Adewale Akinnuoye-Agbaje dans le thriller à venir. Notre homme de Jersey, qui est actuellement en production. Il a été récemment rapporté que Berry et Angelina Jolie joueront dans le film d’action Maude contre Maudeet il y a des rumeurs selon lesquelles elle reviendra en tant que Storm dans Dead Pool 3.