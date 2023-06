Wrong Turn Writer veut plus de suites

Alan B. McElroy, l’auteur de Mauvais tournant (2003) et Mauvais tournant (2021), veut faire plus de suites au redémarrage de ce dernier. McElroy est un scénariste dont la grande rupture a été Halloween 4 : Le retour de Michael Myers. Récemment, quand Entertainment Weekly s’est penché sur la Mauvais tournant franchise, McElroy a déclaré au point de vente que l’idée du premier film avait été inspirée par quelque chose qui lui était arrivé dans la vraie vie.





McElroy et sa femme se rendaient à l’aéroport pour prendre un vol tôt le matin vers la Jamaïque pour des vacances lorsqu’ils ont été pris dans un embouteillage. Inquiets de rater leur vol, ils consultèrent une carte et empruntèrent une petite route secondaire. « Pendant que nous faisons cela, dans le noir, dans une tempête de neige, nous pensons : ‘Est-ce une bonne idée ?’ Tout peut mal tourner !« À partir de cette expérience, McElroy a commencé à développer un court métrage qui servirait de genèse à la série.

Titré Se brouiller, il s’agissait d’un braqueur de banque dont la voiture tombe en panne, l’amenant à entrer en contact avec ces trois montagnards. Bien qu’il n’ait jamais eu le temps de tourner le court métrage, McElroy a rencontré les dirigeants d’Original Film, qui lui ont offert deux conseils. Ajoutez quatre ou cinq autres futures victimes et « Donnez-lui un titre accrocheur, comme Wrong Turn. » À partir de là, McElroy a écrit le scénario en trois semaines.

L’original Mauvais tournant était à propos d’un trio de cannibales consanguins et déformés, finalement nommés les frères Hillicker, tuant tous ceux qu’ils rencontraient. L’un des producteurs était Stan Winston, qui a participé au maquillage de One Eye (Ted Clark), Saw Tooth (Garry Robbins) et Three Finger (Julian Richings). Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, la couverture de la franchise par Dead Meat contient de nombreuses informations intéressantes sur les coulisses, telles que la manière dont ils ont réussi certains effets spéciaux.

Revenir à la franchise

L’histoire des Hillickers a finalement été anéantie par une série de suites directes en vidéo, dans lesquelles McElroy n’a aucune implication. « Ils m’ont payé. Mon nom est là-dedans en tant que » personnages créés par « , mais je n’avais rien à voir avec 2 à 6. » Comme indiqué précédemment, cela a changé avec le septième film, qui a également été intitulé Mauvais virage : La Fondation.

Après que l’exécutif de Constantin, Robert Kulzer, ait contacté McElroy à propos d’un nouveau film, l’écrivain a proposé une vision très différente de la mythologie de la franchise. Le redémarrage concerne la Fondation, une commune de colons isolationnistes. C’était le premier film depuis l’original à sortir en salles, bien qu’une série limitée en raison de la pandémie.

Pour ne pas trop en dévoiler, disons simplement que le redémarrage se termine d’une manière qui laisse la porte ouverte aux suites. « J’avais prévu deux autres films, donc il y aurait une trilogie basée sur cette idée de la Fondation et de ces personnages. J’aimerais le finir et voir tout se dérouler comme je le voulais. » Seul le temps dira si plus loin Mauvais tournant des films arriveront cependant.

Vous pouvez regarder l’original Mauvais tournant sur Apple TV et Mauvais tournant (2021) sur Paramount+.