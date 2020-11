Le Northman de Robert Eggers est quelque chose que le monde n’a jamais vu taquine Anya Taylor-Joy

Aujourd’hui, Anya Taylor-Joy est connue comme l’une des stars les plus prometteuses de la nouvelle génération d’acteurs d’Hollywood, avec des performances acclamées par la critique dans Divisé, Emma, et Le gambit de la reine. Mais avant tout cela, Taylor-Joy a fait sa percée avec le premier film de Robert Eggers La sorcière, de retour en 2015. Dans une interview avec Collider, l’actrice a révélé pourquoi elle avait hâte de retrouver Eggers pour Le Northman.

«Robert et moi sommes amis depuis plus longtemps que nous ne l’avons été des collègues de travail. Avoir l’opportunité de créer à nouveau de l’art ensemble est incroyable. Nous sommes tous les deux tellement éloignés et maintenant nous pouvons grandir ensemble. Je suis si fier d’être une partie de ce projet. À chaque instant sur le plateau, je suis fier. Je pense que nous allons présenter au monde quelque chose qu’il n’a vraiment pas vu auparavant. Je me sens tellement humble que je peux en faire partie. «

Le Northman est un drame épique viking qui se déroule au 10ème siècle. Le film a déjà accumulé un casting impressionnant. Excepté Anya Taylor-Joy, le film présente également Claes Bang, Nicole Kidman, Bjork, Willem Dafoe, Kate Dickie, Alexander Skarsgård et Ethan Hawke. On dit que Skarsgård joue le rôle principal d’Amleth, un Viking au centre d’un conte de vengeance tordu.

Tandis que Robert Eggers n’a fait que deux films indépendants jusqu’à présent, il n’est pas surprenant qu’il ait réussi à rassembler une si grande distribution d’acteurs de premier ordre. Les deux films précédents du cinéaste, La sorcière, et Le phare, étaient tous deux des succès de festivals qui ont continué à faire des bénéfices sains au box-office.

Sur la base du succès de ses deux films, Eggers a été classé comme la prochaine grande chose dans le genre des films d’horreur, s’attachant à des projets de prestige comme un remake de Nosferatu et une série basée sur la vie de Raspoutine.

Pour sa part, Taylor-Joy a eu un grand rôle à jouer dans les premiers succès d’Eggers avec La sorcière. L’actrice a joué le rôle du protagoniste Thomasin, soupçonné d’être une sorcière par sa famille, et blâmé pour leurs malheurs de plus en plus horribles. La performance de Taylor-Joy a été considérée comme un moment fort du film, et les critiques ont salué le personnage de Thomasin pour avoir présenté un nouveau type d’héroïne de film d’horreur.

Il sera intéressant de voir si Eggers et Taylor-Joy pourront capturer la foudre dans une bouteille une seconde fois avec Le Northman. Dans tous les cas, les attentes de l’actrice seront différentes cette fois-ci de celles qu’elle a faites La sorcière.

Au cours des cinq années écoulées depuis son premier film avec Eggers, Taylor-Joy est devenue une star de bonne foi, la plus grande preuve étant son prochain rôle où elle jouera une version plus jeune de Imperator Furiosa de Charlize Theron dans un standalone Mad Max film dérivé. Il sera intéressant de voir la direction dans laquelle l’actrice pourra mener sa carrière à travers la force des projets auxquels elle choisit de participer dans les années à venir. Cette histoire est née à Collider.

