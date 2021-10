La bande-annonce d’Escape from Death Block 13 a des crânes de Bronzi éclatés et éclatés

Dès que la première image apparaît sur votre écran, vous savez que vous êtes parti pour un tour ; y compris les renversements, les explosions, les doublures et les muscles fléchissants. Échapper à la mort Bloc 13 est le combo d’évasion de Bronson-Eastwood qui nous manquait depuis des années. Vérifiez-le!

Robert Bronzi (Baiser de la mort, Crie au chaos) étoiles dans le bourré d’action Assaut du bloc de la mort 13, Après la mort de son frère, Mick Kovacs se rend en Amérique pour demander justice. Accusé de tentative de meurtre, il est envoyé au tristement célèbre pénitencier de Pleasant Hill où la survie est un combat quotidien. Cherchant à se venger après avoir découvert la vérité sur la mort de son frère, la rage de Mick déclenche une émeute explosive alors qu’il s’échappe audacieusement. Nicholas Turturro, Lawrence Hilton-Jacobs, Chris Hahn, Debbie Scaletta, Lyindaa Russell, Tim Lovelace, Beau Roberts, Justin Hawkins, David Greathouse, Richard Napoli, Leo Mcnamee, Mickey Scodova, Kenny H. Hendrix, Jacob Southwick, Jimmy Lee et Bryan Jones joue dans un film de Gary Jones.

D’accord, allons-y une seconde. Lawrence Hilton-Jacobs alias Freddie ‘Boom Boom’ Washington de Bon retour, Kotter a fait ses débuts en tant que ‘Mugger’ non crédité dans Charles Bronson’s Souhait de mort.Sa carrière a commencé à l’apogée d’un genre de films où les durs ne se moquaient pas. Il a fait Le joueur avec James Caan et Paul Sorvino. Il était dans Baretta avec Robert Blake. Maintenant, il est de l’autre côté de la table et donne le feu vert. Il apporte avec lui cette ambiance graveleuse de la fin des années 70.

Quant à Robert Bronzi, mec, on ne peut s’empêcher de le comparer au légendaire acteur hollywoodien Charles Bronson. C’est un portrait craché de l’homme, ses rôles qui lui ont été confiés pourraient aussi lui donner un coup de main. Et son hame est Bronzi ?! Il sait que lorsque nous faisons la comparaison, c’est avec la plus haute considération pour un homme si bien-aimé par des millions. Il a parlé sans B. Alan Orange tout en faisant la promotion Il était une fois à Deadwood.

demanda Orange. « Maintenant, tout d’abord, vous n’êtes pas réellement Charles Bronson réincarné, n’est-ce pas ? »

Bronzi a répondu : « Je dois dire non, je ne suis pas sa réincarnation. Je suis son double. Je suis né avec ce visage, avec ce corps et avec ce talent. J’ai utilisé mon apparence à mon avantage tout au long de ma carrière en tant que un cascadeur et acteur. Je suis reconnaissant de la ressemblance avec Bronson et je suis très fier d’être son double. Charles Bronson a toujours été et sera toujours mon acteur préféré. »

Et quant à son surnom ?

« Presque toute ma vie, quand j’étais jeune, j’ai commencé à me couper les cheveux et la moustache comme Bronson. Il y a de nombreuses années en Hongrie, j’ai travaillé comme éleveur de chevaux et entraîneur de chevaux. Au centre d’élevage de chevaux, nous avions beaucoup de visiteurs chaque jour, les gens m’ont dit ‘Hé garçon ! Tu sais que tu ressembles à Charles Bronson ?’ J’ai travaillé avec mon très bon ami Peter, il disait toujours que je lui ressemblais, et il a commencé à m’appeler Bronzi. Alors il m’a donné mon surnom. Après ça tout le monde m’a appelé Bronzi et c’est devenu mon nom d’artiste. »

Voir? Nous sommes tous d’accord, et il l’embrasse ! J’ai hâte de retourner dans ma jeunesse avec ce film !Échapper à la mort Bloc 13 sort le 2 novembre en streaming et en DVD le 23 novembre.

