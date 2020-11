Voulez-vous connaître les modèles de CUPRA? Vous pouvez le faire à Amoreiras

Si vous souhaitez connaître les modèles CUPRA depuis un certain temps et que vous n’avez pas encore eu l’occasion de visiter CUPRA Corner, cet événement est pour vous.

Entre le 7 novembre et le 15 décembre, la jeune marque espagnole sera à Un_Store au centre commercial Amoreiras à Lisbonne.

L’objectif est de faire connaître vos modèles, y compris les tout nouveaux CUPRA Formentor et Leon Sportstourer que nous avons déjà testés en vidéo.

Plus que faire connaître les voitures

En plus de faire connaître la CUPRA Formentor, Leon Sportstourer et Ateca 2020 à Un_Store, la marque espagnole prévoit également de profiter de cet espace pour aborder des sujets connexes tels que les valeurs de la marque, le design, la technologie et l’innovation.

À propos de cet événement, Teresa Lameiras, directrice du marketing et de la communication chez SEAT France, a déclaré: «En visitant Un_Store, toutes les parties intéressées peuvent planifier essai routier pour mieux connaître notre gamme ».

De plus, entre le 7 novembre et le 15 décembre, il sera possible de participer au concours « Un_Store by CUPRA ». Les participants ont le droit de gagner un week-end au volant d’une CUPRA avec un séjour de deux nuits dans un hôtel de charme.

Quant aux jours où vous pourrez voir les modèles de CUPRA, nous vous laissons ici les dates de leur exposition: