Explication de la mort de Laena Velaryon, Lyonel et Harwin Strong dans « La Maison du Dragon »

Dimanche dernier, le 25 septembre, la première du sixième chapitre de la série « House of the Dragon ». Ceci est passé 10 ans après son épisode précédent et non seulement nous a présenté une nouvelle réalité dans Westeros, mais a également entraîné trois morts choquantes.

Dans cet épisode de la préquelle de « jeu des trônes” nous avons découvert que Laena Velaryon est devenue la deuxième épouse de Démon Targaryen. Harwin fortd’autre part, était le père biologique du trois fils de la princesse Rhaenyra Targaryen. Pourtant, le destin tragique de ces personnages était déjà marqué dans l’histoire.

Ensuite, découvrez quelle est l’explication de la mort de Laenor Velaryon, Lyonel et Harwin Strong dans la série HBO Max « Maison du Dragon”.

COMMENT LAENA VELARYON EST-ELLE MORT?

Laena Velaryon Elle attendait son troisième enfant de son mariage avec Démon. Cependant, les difficultés de l’accouchement ont obligé son mari à choisir entre pratiquer une césarienne dans laquelle elle mourrait ou ne pas intervenir du tout.

Cependant, il est Laéna celle qui prend la dernière décision : elle force son dragon vhargar pour la tuer en criant « dracarys”. Malgré le refus initial de la créature, la voyant souffrir, il finit par la tuer.

Dans le jeu « feu et sang« , au contraire, Laéna elle parvient à donner naissance à un enfant qui meurt une heure seulement après la naissance. Après cela, la fille aînée de Seigneur Corlys Velaryon Elle souffre d’une fièvre très grave qui la tue au troisième jour de la maladie.

La mort de Lady Laena Velaryon dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

COMMENT LYONEL ET HARWIN STRONG SONT-ILS MORT ?

Harwin et Lyonel Strongentre-temps, meurent victimes d’un incendie causé en harenhal. Cela a été prévu par Larys fortpropre frère harwin et fils de Lyonel.

La principale motivation de ce personnage est son alliance avec Haute tour d’Alicentqui était convaincu que harwin Il était le vrai père des enfants de Rhaenyra. Cependant, cette décision lui donne également le pouvoir de devenir Seigneur d’Harrenhalvous donne beaucoup plus d’influence auprès de la reine et vous donne la possibilité de continuer à être un agent du chaos dans Westeros.

Dans l’œuvre originale, il n’a jamais été clair qui était responsable de cette fin tragique pour Lyonel et son fils. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles c’était larysa également souligné Démon, Viserys I, Seigneur Corlys Velaryonet, même à l’appel « Malédiction d’Harrenhal”.

Larys Strong était responsable de la mort de son père et de son frère dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

COMMENT CES DÉCÈS AFFECTENT-ILS LES ÉVÉNEMENTS À VENIR DE LA SÉRIE ?

En cas de décès de Laénareprésente l’opportunité de Démon établir une relation plus forte avec Rhaenyra. De cette façon, les deux peuvent mener le combat pour qu’elle devienne reine. De même, vhargar a besoin d’un cavalier et il est très probable que ce soit la demande de Aemond Targaryens.

D’autre part, la mort de Fortimplique que le Couronne nécessite un nouveau main du roi. En ce sens, je reviendrais sur les lieux Otto High Towerà la joie de Alicent. Aussi, avec Larys fort Quoi Seigneur d’Harrenhalle soutien qui aurait eu Rhaenyra dans ces terres, il est jeté.