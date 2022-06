Qu’est-ce que « Monte Cristo », la nouvelle série de William Levy

L’acteur William Levy a eu une grande reconnaissance internationale tout au long de sa carrière, mais «café au parfum féminin» était la telenovela qui l’a fait décoller notamment lorsque ses chapitres ont atteint la plateforme Netflix, atteignant un public du monde entier.

Depuis lors, la célébrité de nationalité cubaine a eu un emploi du temps très chargé dans son travail d’acteur et aussi de producteur. Par exemple, il y a quelque temps, il était en Espagne, enregistrait des publicités pour une marque bien connue, puis a quitté le pays européen.

Cependant, la célébrité américaine est revenue à Madrid, où seront enregistrées certaines scènes de « Montecristo », la série dont il est le protagoniste et aussi le producteur. De plus, il fera également le tour des îles Canaries, un lieu également choisi pour le tournage et qui prêtera sûrement ses plages à toute l’équipe de production.

La série qui présentera William Levy dans son meilleur moment artistique, il a déjà suscité l’attention de ses fans, qui veulent en savoir plus sur le projet. Sachant cela, cette fois, nous vous dirons quelle est l’intrigue de l’histoire.

« Montecristo » est la nouvelle série de l’acteur cubain William Levy (Photo : Secuoya Studios / Instagram)

QU’EST-CE QUE « MONTECRISTO » ?

La série qui présentera le Cubain William Levy comme protagoniste sera une version modernisée de l’œuvre « Le conte de Montecristo», écrit par Alejandro Dumas, dans lequel la vengeance et la trahison sont le plat principal.

Levy a le caractère de Alexandre Monte Cristoun entrepreneur qui est le fondateur d’une entreprise technologique prospère et qui s’est consacré à la lutte contre le système politique.

Le succès qu’il a obtenu et sa position politique ont suscité l’envie et la colère des personnes qui l’ont côtoyé, devenant ses ennemis et ceux chargés de mettre en échec tout ce qu’il a réalisé jusqu’à présent.

L’un de ces ennemis est Fernando Mondego, un homme d’affaires qui s’est entiché de reprendre l’entreprise d’Alejandro, mais il n’a aucune idée qu’il l’a déjà rencontré dans le passé.

Comme l’œuvre littéraire originale, le personnage principal cherchera à se venger et à rendre justice aux personnes qui lui ont fait tort les années précédentes. Va-t-il l’obtenir ?

QUE VOULEZ-VOUS TRANSMETTRE AVEC « MONTECRISTO » ?

Le réalisateur de la série, Alberto Ruiz Rojo, a révélé comment l’intrigue sera abordée en images et quelles ressources y contribueront. « Mon objectif fondamental est de transmettre en images le dilemme continu du protagoniste. Pour cela nous avons opté pour une esthétique élégante, cherchant toujours à symboliser sa dualité, à travers des sous-cadrages, des reflets, des compositions géométriques, etc.tenu.