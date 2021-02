Le mode téléphone ivre qui vous évite les déclarations embarrassantes sur WhatsApp

Utilisez le téléphone après avoir bu trop n’est presque jamais une bonne idée. L’alcool relâche les inhibitions et le smartphone vous permet d’interagir avec toute personne laissant un simple message sur WhatsApp: la combinaison peut en somme créer des combinaisons explosives telles que des déclarations d’amour qu’il aurait mieux valu ne pas extérioriser ou des accès de colère à distance dont on regrette généralement le lendemain matin. Pour éviter cela un fabricant de smartphone vient de breveter une manière particulière d’utiliser son téléphone dédié à ceux qui ont trop bu: une sorte de en mode bourré ce qui empêche l’utilisation de certaines fonctions du téléphone pendant un certain temps.

Les responsables de l’invention sont les développeurs du groupe chinois Gree Electronics, qui s’occupe entre autres de la production de smartphones pour le marché domestique. Le mode spécial conçu pour leurs appareils ne concerne pas seulement WhatsApp et les applications de messagerie de la zone telles que WeChat, mais en général une liste detous les logiciels les plus utilisés dans le secteur des smartphones: des réseaux sociaux aux plateformes de partage: l’idée est de faire en sorte que le propriétaire du téléphone ne puisse porter atteinte à sa réputation en ligne et hors ligne tant qu’il n’est pas pleinement en mesure de comprendre ce qu’il fait.

Le mode ivre du téléphone est conçu pour être réglé à volonté par sobre: ​​parmi les paramètres fournis il y a le nom de l’application pour être impliqué dans le bloc, le temps en plus de quoi les restrictions sont automatiquement assouplies et une série de « tests de sobriété » non spécifiés mais qui peuvent vraisemblablement être maintenus en mode actif pour essayer de prouver au téléphone qu’ils ne sont pas trop ivres et ainsi retrouver l’accès aux applications à l’avance.

Puisqu’il s’agit d’un brevet obtenu par un groupe chinois essentiellement absent en Occident, il est difficile pour le mode ivre de voir bientôt la lumière également en Occident. Heureusement application déjà en circulation comme Drunk Locker et Drunk Mode ont des objectifs et des fonctionnalités similaires, et peuvent être téléchargés respectivement à partir du Play Store Android et de l’App Store iOS.

