America Ferrera dirigera «  Je ne suis pas votre fille mexicaine parfaite  » de Netflix

America Ferrera fait ses débuts en tant que réalisatrice dans un long métrage avec «Je ne suis pas votre fille mexicaine parfaite». Le film, adapté du roman d’Erika L. Sánchez, fera ses débuts sur Netflix.

L’histoire de YA parle de perdre une sœur et de se retrouver au milieu des pressions, des attentes et des stéréotypes liés au fait de grandir dans une maison mexicaine-américaine. Il suit Julia Reyes, une adolescente volontaire d’immigrants mexicains de première génération. Elle se dispute souvent avec ses parents, qui souhaitent que Julia ressemble plus à sa sœur Olga. Cependant, lorsqu’Olga meurt inopinément dans un accident, Julia essaie de garder sa famille ensemble.

Le scénario sera écrit par Linda Yvette Chávez.

«Il y a des années, je suis tombée amoureuse du superbe roman d’Erika L. Sánchez,« Je ne suis pas votre fille mexicaine parfaite »», a déclaré Ferrera. «La profondeur, l’esprit et l’intelligence brûlante de son écriture et de sa jeune héroïne latina m’ont frappé au plus profond de moi et m’ont donné envie de bien plus. Je suis vraiment honoré et honoré de réaliser le scénario magnifiquement adapté de Linda Yvette Chávez. L’opportunité de diriger le travail de ces deux écrivains latins incroyablement talentueux est un rêve devenu réalité. J’ai hâte de partager ce film avec les nombreux fans du roman et de présenter cette histoire drôle, profonde et résonnante au monde.

En rapport

Anonymous Content a opté pour les droits sur le livre dans le cadre du premier accord de la société avec Aevitas Creative Management. Anonymous Content and Macro produit « Je ne suis pas votre fille mexicaine parfaite. »

Doreen Wilcox Little de Anonymous Content, Charles D. King de Macro et Poppy Hanks produisent le film avec David Kuhn d’Aevitas Creative Management. Michelle Brower d’Aevitas et Greta Fuentes de Macro sont productrices exécutives. Sánchez servira de coproducteur.

Ferrera a déjà réalisé des épisodes de «Superstore», la comédie sur le lieu de travail de NBC qu’elle a également produite et dans laquelle elle a joué. Ses autres crédits notables incluent «Ugly Betty», «The Sisterhood of the Travelling Pants» et «Real Women Have Curves».

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.