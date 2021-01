Comment trouver quelqu’un sur TikTok sans connaître son nom d’utilisateur

Voulez-vous savoir comment rechercher quelqu’un sur TikTok sans connaître son nom d’utilisateur? Ne t’en fais pas! La procédure est plus facile que vous ne le pensez, lisez la suite et découvrez.

TikTok est probablement le réseau social le plus attractif du moment. Avec une communauté qui dépasse 800 millions d’utilisateurs actifs par mois, il est difficile de croire que son rythme va s’arrêter de sitôt.

Étant si populaire, il est normal que tout le monde veuille faire partie de cette tendance et très probablement vos amis sont là aussi. Vous ne voulez donc pas rester en dehors de la boucle, car ce sera amusant de partager votre contenu avec eux ou de faire des duos pour grandir au sein de la plate-forme.

C’est pourquoi, si vous débutez dans le réseau social, il y a quelques trucs ou astuces qu’il est important de savoir pour apprendre à l’utiliser et, aussi, savoir comment trouver des amis ou de la famille sans connaître leur nom d’utilisateur TikTok.

Bien que cela puisse sembler une tâche impossible ou du moins très laborieuse, nous vous disons que ce n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît et pour cela, nous vous expliquerons quelques méthodes simples que vous pouvez suivre pour y parvenir. Voulez-vous savoir comment? Rejoignez-nous!

Quelles sont les façons de trouver quelqu’un sur TikTok?

Si tu veux trouver quelqu’un ou rechercher des amis sur TikTok sans connaître son nom d’utilisateur Vous avez à votre disposition quatre méthodes pour y parvenir de manière très simple et rapide:

Avec votre nom d’utilisateur sur TikTok.

Scannez le code QR TikTok.

Grâce à votre liste de contacts mobiles.

Grâce à vos amis Facebook.

Comment trouver quelqu’un sans connaître son nom?

Le moyen le plus simple de obtenir quelqu’un sur TikTok C’est en pointant le nom d’utilisateur de la plateforme et en allant directement à la fonction de recherche de l’application identifiée par un icône de loupe. Maintenant, écrivez l’utilisateur et vous verrez le profil de votre ami. De cette façon, vous pouvez le localiser rapidement.

Maintenant supposez que vous voulez recherchez vos amis sur TikTok mais vous ne connaissez pas leur nom d’utilisateur, Qu’est ce que tu peux faire? Très simple, suivez ces méthodes pour le trouver:

Trouvez quelqu’un sur TikTok sans nom grâce à son code QR

Oui vous voulez trouver des amis sur TikTok sans connaître le nom c’est très simple oui vous scannez son code QR. Comment peux-tu le faire? Très facile!

Lancez l’appli TIC Tac avec votre compte.

avec votre compte. Aller à icône de loupe pour effectuer une recherche.

pour effectuer une recherche. Maintenant, cliquez sur l’icône sur le côté droit de la barre de recherche et accepter les permissions que l’application demandera sur votre appareil.

À ce stade, il vous suffit de placer la caméra de votre mobile sur le le code QR de votre ami pour que l’application reconnaisse.

Finalement, le le profil TikTok de votre ami et il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton « Suivre ».

Trouvez quelqu’un sur TikTok sans nom dans vos contacts mobiles

Vous connaissez sûrement de nombreux amis ou membres de votre famille qui ont un compte dans TIC Tac mais vous ne savez pas quel est son nom d’utilisateur encore moins avez-vous son code QR pour le scanner et honnêtement, vous ne voulez pas le demander. Alors ne vous inquiétez pas car nous avons la solution.

Si vous avez le numéro de téléphone de cette personne enregistrée dans les contacts mobiles, Ensuite vous pouvez:

Accédez à l’application TikTok.

Aller à la section « Je » en bas de votre écran puis choisissez l’icône en forme d’avatar avec le symbole « + » qui est en haut à gauche.

Maintenant, choisissez l’option « Rechercher des contacts ». Une fenêtre apparaîtra indiquant que lorsque vous connectez votre numéro de téléphone à votre compte TikTok, vous pourrez être trouvé par vos amis (bien que plus tard vous puissiez changer cette option), acceptez uniquement et les contacts qui portent leur nom apparaîtront. numéro de téléphone enregistré.

Il est important que vous gardiez à l’esprit que cette fonction ne garantit pas que tous vos amis seront révélés sur TikTok, car grâce aux paramètres de confidentialité, il est possible de choisir s’ils veulent apparaître dans les recherches d’autres personnes par leur numéro de téléphone, donc ce n’est pas efficace à 100%. Pourtant, c’est une bonne option à essayer.

Trouvez quelqu’un sur TikTok sans le nom de vos amis Facebook

Si tu veux trouver quelqu’un sur TikTok sans nom, vous pouvez le faire à partir de vos amis Facebook de manière simple. Cette étape est très simple, il vous suffit donc de:

Accédez à l’appli TIC Tac avec votre compte utilisateur.

avec votre compte utilisateur. Appuyez sur l’icône « Je » en bas puis allez sur l’icône sous la forme d’un avatar avec le symbole « + » qui est en haut à gauche.

en bas puis allez sur l’icône sous la forme d’un avatar avec le symbole qui est en haut à gauche. Choisissez l’option « Trouver des amis Facebook ».

Connectez-vous avec votre compte Facebook et le processus se poursuit.

et le processus se poursuit. Ensuite, vous verrez une compilation avec tous les Amis Facebook avec un compte TikTok .

. Il vous suffit d’appuyer sur l’option « Suivre » pour l’ajouter.

Comme vous le verrez, ce sont des alternatives très simples qui vous permettront de vous connecter avec vos amis ou d’autres utilisateurs de la plate-forme TikTok rapidement et facilement, même sans connaître leur nom d’utilisateur.

Nous espérons que ces conseils simples mais utiles que nous avons partagés avec vous aujourd’hui vous aideront à trouver un L’utilisateur TikTok ne connaît pas son nom et vous pouvez collecter plus d’abonnés pour plus de divertissement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur TIC TacN’oubliez pas que vous pouvez jeter un œil aux meilleures astuces de la plateforme pour être plus populaire sur le réseau social chinois. Qu’attendez-vous pour commencer?

Image | Unsplash

