Captain Marvel 2: tout sur la nouvelle date de tournage

Après une année 2020 pleine de hauts et de bas, Marvel commence petit à petit à relever la tête et l’absence des héros préférés était du passé. Après la première de séries telles que Vision de Wanda ou Le faucon et le soldat de l’hiver Dans Disney plus, les bonnes nouvelles continuent d’arriver et c’est maintenant le Capitaine Marvel celui qui fait sourire les fans.

Le premier épisode du super-héros le plus puissant de Marvel a été un succès retentissant lors de sa création en 2019. Capitaine Marvel a levé 1 128 millions de dollars dans le monde et, par conséquent, de l’UCM, ils se préparent déjà à continuer avec la suite de cette histoire.

La nouvelle édition de Captain Marvel arrive. Photo: (IMDB)



C’est l’un des projets que le plus grand studio d’Hollywood avait interrompu en raison de la pandémie de coronavirus. Comme Veuve noire, le film qui suit la vie de Carol Danvers (Brie Larson) a été victime des blocages de virus, à tel point que son tournage a été suspendu pendant une longue période, mais maintenant les choses ont changé.

L’idée originale est que Capitaine Marvel 2 commence ses travaux de production à la fin du mois de mai. Cependant, Des images et des plans aériens supplémentaires seront filmés la semaine prochaine pour être utilisés dans le développement d’effets visuels.

Captain Marvel sera accompagné de deux autres héroïnes. Photo: (IMDB)



On ne sait toujours pas exactement quelle sera l’intrigue de ce deuxième volet, mais Marvel Studios a déjà donné quelques détails sur l’intrigue et ses personnages. « Capitaine Marvel 2 mettra en vedette un trio d’héroïnes: Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan. De plus, cette aventure sera à nouveau dans l’espace», Ont-ils assuré dans un communiqué.

De même, les événements qui se produiront Capitaine Marvel sera défini, tout comme Le faucon et le soldat de l’hiver après la disparition de The Avengers dans Avengers: fin de partie. Mais, pour l’instant, vous n’aurez qu’à vous divertir avec les films déjà publiés sur Disney Plus car ce nouveau film Marvel phase quatre n’arrivera qu’en novembre 2022.