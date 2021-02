Un fan de Taylor Swift devient viral après que Evermore Merch ait viré sa peau au vert

Bobby Ernst est devenu viral sur TikTok après avoir montré aux gens ce que son haut Willow à manches longues faisait sur sa peau.

Fans de Taylor Swift, soyez prudent. Si vous l’avez récemment achetée Toujours merch, il est possible que votre peau devienne verte.

Taylor Swift est connu pour avoir publié de très bons produits. L’année dernière, la femme de 31 ans l’a lancée Folklore campagne avec une gamme d’articles exclusifs, y compris des chaussettes, des tasses et des étuis de téléphone. Elle a également sorti son propre cardigan inspiré de la chanson « Cardigan », et il a été porté par des stars telles qu’Olivia Rodrigo, Jennifer Hudson, Jonathan Van Ness et bien d’autres.

Taylor a depuis abandonné une nouvelle marchandise à ses côtés EvermorL’album et l’un des éléments ont rendu la peau d’un fan vert.

Le fan de Taylor Swift devient viral après que le produit Evermore ait rendu sa peau verte. Photo: Taylor Swift, @ bobby.ernst via TikTok

Auto-proclamé Swiftie, Bobby Ernst, est devenu viral sur TikTok cette semaine après avoir révélé ce que son produit Taylor Swift avait fait à sa peau. Il a écrit « l’aime encore » à côté d’une vidéo dans laquelle il montrait tous les effets du merch. Dans le clip, il explique: « J’ai donc porté cette chemise pendant un jour ou deux. C’est la marchandise Taylor Swift de cette Toujours album et il a rendu ma peau verte. «

Bobby a ajouté: « Je ne sais pas à quel point vous pouvez le voir, je suis vert. » Il a ensuite dit: « Je vais mieux comprendre. Tout est sur mes bras, ma poitrine et mon dos. »

Dans la vidéo, vous pouvez voir que sa peau est en effet devenue verte. Le produit en question est le t-shirt à manches longues «Life was a willow», qui est toujours disponible sur le site Web de Taylor. On ne sait pas si cela est arrivé à quelqu’un d’autre.

Le TikTok de Bobby a été vu plus de 150000 fois et il est même arrivé sur Twitter. @nextlevelsteph a tweeté la vidéo avec la légende: « Ce n’est pas toujours le merch qui rend cet enfant vert ». Remarquant sa vidéo, qui a maintenant 120 000 vues supplémentaires sur Twitter, Bobby a répondu: « CECI EST MOI HAHA c’est un jour plus tard et je suis toujours vert après 2 averses. »

L’un des amis de Bobby, @unculturedlily, a également donné des mises à jour sur ce qui est arrivé à Bobby depuis. Elle a tweeté: « Nous avons un groupe de discussion dédié à lui en étant vert, ça fait cinq jours maintenant et ça ne s’est que légèrement amélioré. » Quand Steph a répondu: « CINQ JOURS », Lily a tweeté: « ça s’est amélioré mais ses coudes sont toujours vert clair ».

CECI EST MOI HAHA c’est un jour plus tard et je suis encore vert après 2 douches – bobby ernst (@ bobbyernst28) 24 février 2021

Je vais 😭nous aurons un groupe de discussion dédié à lui en étant vert, ça fait cinq jours maintenant et ça ne s’est que légèrement amélioré – lis 🌈 (@unculturedlily) 23 février 2021

ça s’est amélioré mais ses coudes sont toujours vert vif 😭 – lis 🌈 (@unculturedlily) 23 février 2021

Envoi de nos pensées à Bobby et à toute autre personne qui pourrait avoir la peau verte en raison de leur Toujours merch. Nous ne doutons pas que Taylor se penchera sur la question dès qu’elle en aura connaissance.

