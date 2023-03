Le message malheureux de Kanye West sur l’antisémitisme

in

Hier soir, le chanteur derrière « Praise God » a partagé une opinion controversée sur son compte Instagram.

©GettyKanye West.

Kanye West Il a toujours été un personnage controversé lorsqu’il s’agit de donner son opinion publiquement. Son comportement erratique et ses débordements sont monnaie courante dans l’industrie. A cette occasion, il a surpris ses followers en supprimant tous ses posts de Instagram et ne plus suivre tout le monde.

il y a seulement 11 heures Kanye West Il a fait son premier post sur Instagram après le nettoyage massif de son profil. Le message était de parler d’un film mettant en vedette Jonas Colline à partir de 2012, 21 rue du saut. La publication a reçu plus de 2 millions de likes. aime en moins d’un jour de sa montée.

Dans la poste, Kanye West a partagé l’affiche du film et a écrit : « En voyant Jonah Hill dans 21 rue du saut m’a fait redevenir juif ». Cette déclaration a fait sensation parmi ses followers et ceux qui ont fait écho au message, qui sont venus répondre. D’un simple « QUOI? » même les gens faisant des blagues à ce sujet pour ne pas pouvoir croire ce que j’avais mis.

Cette première phrase ne fit qu’éclipser tout ce qui suivit, où il tenta de professer un message d’amour et de tolérance : « Personne ne devrait se fâcher contre un ou deux individus et le transformer en haine envers des millions d’innocents. Aucun chrétien ne peut être déclaré antisémite sachant que Jésus est juif. Merci Jonas CollineJe t’aime ».

+La réponse du directeur du 21 Jump Street

Avec l’émoi provoqué par la publication de Kanye Westla réponse des responsables de 21 rue du saut il ne lui a pas fallu longtemps pour arriver. Il était l’un des deux réalisateurs du film, Christophe Millercelui qui a partagé une capture sur son compte Twitter. Il a accompagné ce billet d’un simple « Euh… merci d’avoir cherché ?dénotant la nette confusion devant ce qui a été écrit par le musicien.

