Naruto – Qu’est-ce que le Susanoo ?

Le Mangekyou Sharingan est une technique spéciale dans Naruto. Il s’agit d’un développement ultérieur de la partageans et n’est utilisé que par très peu de personnes Clan Uchiwa contrôlée.

Avec le Mangekyou Sharingan, les utilisateurs peuvent utiliser les deux techniques Amaterasu et Tsukuyomi insérer. Cependant, seuls certains shinobis capables comme sasuke, Itachi et Madara peut le faire avec les deux autres attaques Susanoo éveiller

Alors qu’Amaterasu et Tsukuyomi n’ont besoin que d’un œil, les deux yeux utilisé pour le Susanoo. C’est la technique la plus forte du Mangekyou Sharingan. Nous vous dirons ce qui se cache derrière technique puissante est et ce qui le rend si spécial.

Naruto – Le Susanoo comme atout de l’Uchiwa

Une fois que l’utilisateur utilise son Susanoo, le chakra se manifestera autour d’eux et deviendra un chevalier géant en armure. L’armure protège l’utilisateur contre les dommages et est principalement utilisée pour la défense. Cependant, le guerrier invoqué peut être cassé ou réparé pour en sortir l’utilisateur.

Un autre avantage est le énorme puissance d’attaque, qu’un Susanoo tire de son armement. Il peut l’utiliser pour briser les murs et endommager les ennemis.

Simultanément supprime ça Susanoo la force vitale. L’utilisation endommage la vue ainsi que la condition physique de l’utilisateur. La technologie ne devrait donc être utilisée qu’en cas d’extrême urgence.

Pour économiser un peu de force, vous pouvez aussi simplement Pièces invoquées du Susanoo ou la la taille varie devenir. Selon l’utilisation du Susanoo, l’utilisateur peut n’avoir besoin que d’une partie du guerrier.

©1999 par Masashi Kishimoto/ SHUEISHA Inc.

Pourquoi chaque Susanoo est-il différent ? Tobi explique que le Susanoo après le personnalité et le Chakra des formulaires utilisateurs. Si l’utilisateur ne maîtrise pas encore totalement la technique, seule une partie du guerrier peut construire et c’est par exemple seulement le squelette voir.

De plus, chaque Susanoo en a un autre armement et autres compétences. Par exemple, Susanoo de Sasuke peut tirer des flèches et utiliser les flammes d’Amaterasu, tandis que Susanoo d’Itachi peut trancher avec une épée et drainer les âmes des adversaires.