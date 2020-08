Gotham Knights proposera une histoire complètement originale

Il ya quelques jours DC FanDome, un événement numérique entièrement dédié à la maison des super-héros et des méchants; En termes de jeux vidéo, il y a eu deux surprises qui ont été vues, d’abord la révélation de Gotham Knights puis le premier aperçu officiel du jeu Suicide Squad.

Les deux jeux sont très intéressants quand on pense à leur section narrative, mais c’est de Gotham Knights que nous avons de nouvelles données révélatrices. C’est à travers une interview entre Fleur Marty qui est le producteur du titre et de GamesRadar, qu’il nous est précisé que Gotham Knights ne suivra aucune intrigue déjà vue dans les bandes dessinées.

C’est une histoire complètement originale. Nous ne recréons aucune des histoires existantes à partir des bandes dessinées. L’histoire de Gotham Knights est tout à fait originale. L’un de nos objectifs était de vraiment profiter des aspects de l’univers de Batman qui n’avaient pas encore été exposés dans les jeux.

Gotham Knights a le soutien de DC Comics lui-même

Fleur précise qu’ils ont la chance de pouvoir explorer de nouveaux personnages et de nouvelles histoires, mentionnant même que l’équipe de développement a eu l’occasion de profiter des conseils des mêmes personnes à DC Comics, pour mieux aborder les personnages du type de jeu que WB Montréal est en train de créer.

Gotham Knights devrait sortir en 2021 et le fera pour Xbox One, Xbox Series X et PC. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.