Jonathan Majors (Creed III) arrêté après avoir prétendument battu une femme

L’acteur Jonathan Majors a été arrêté à New York après une dispute conjugale.

©Getty ImagesL’acteur de 33 ans a joué dans des projets comme Ant-Man and the Wasp: Quantumania

L’acteur Jonathan Majorsqui vient de jouer dans les bandes Credo III et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a été arrêté à New York, après avoir prétendument battu, harcelé et s’être disputé avec une femmeselon un rapport du département de police de New York.

La police de New York a rapporté que Majors, 33 ans, a été impliqué dans une dispute conjugale avec une femme de 30 ans, qui a appelé le 911 vers 11h00 samedi.dans le quartier Chelsea de Manhattan.

Par le biais d’un communiqué, un porte-parole de la police a indiqué que la victime avait été agressée, alors les agents « ont placé l’homme de 33 ans en garde à vue sans incident ». La déclaration a également révélé que La victime a été légèrement blessée à la tête et au cou et a été transportée dans un hôpital de la région dans un état stable.

Le porte-parole de la police de New York a rapporté que L’acteur Jonathan Majors a été libéré ce samedi après avoir prétendument battu et harcelé une femme. D’autre part, Le représentant de l’acteur a nié que son client ait fait quoi que ce soit de mal, alors il a dit qu’ils espéraient blanchir son nom et clarifier l’affaire.

Jonathan Majors, né le 7 septembre 1989 en Californie, fait partie des acteurs qui ont fait leur chemin dans l’industrie. Depuis ses débuts en 2011 en Ne pas déranger, fait partie de projets comme quand on se lève, Hors du bleu, Le dernier homme noir de San Francisco, nation captive, ravine et Terre sauvageentre autres.

