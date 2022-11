Le méchant Creed 3 de Jonathan Majors est bien plus qu’un méchant à la moustache virevoltante, déclare Michael B. Jordan

Acteur et maintenant réalisateur Michael B.Jordanie a taquiné Jonathan Majors Credo 3 antagoniste, déclarant qu’il sera bien plus qu’un simple « méchant virevoltant à la moustache ». S’adressant à Empire, qui a également publié une nouvelle image de la suite de la boxe, Jordan a révélé des détails sur le personnage de Majors. Et on dirait que ça va être vraiment difficile de s’enraciner contre lui.





« Je pense qu’il a une intensité et une réalité de caractère que nous n’avons jamais vues auparavant. C’est un personnage ancré qui est antagoniste par nature, mais il vient d’un endroit honnête, de vraies émotions. pour le comprendre et rendre la tâche difficile pour les gens. Je pense que ce sont les plus compliqués et les plus intéressants à regarder.

Il n’y a pas d’ennemi comme le passé dans Credo III, et cet ennemi sera personnifié par Jonathan Majors sous le nom de Damian « Dame » Anderson. Un vieil ami d’Adonis de son temps passé dans un centre de détention pour mineurs, Dame est revenu pour prendre ce qu’il croit être le sien : renommée, richesse et gloire sur le ring. Et même si Adonis Creed de Jordan est peut-être le héros de la franchise, il semble que l’acteur devenu cinéaste s’est efforcé de rendre le méchant et ses désirs aussi sympathiques que possible pour créer une zone grise complexe au centre de l’anneau.

Jonathan Majors dit que c’était comme un rêve malade d’échanger des coups de poing avec Michael B. Jordan

Credo III reprend cinq ans après 2018 Credo 2 et trouve le boxeur champion de Michael B. Jordan ayant vécu ces dernières années dans le luxe et le bonheur absolus aux côtés de sa femme, Bianca Taylor (Tessa Thompson), et de son enfant. Mais ce luxe est sur le point de prendre fin grâce au retour d’un visage du passé d’Adonis. Lorsqu’un ami d’enfance et ancien prodige de la boxe, Damian « Dame » Anderson, refait surface après avoir purgé une longue peine de prison, il a hâte de prouver qu’il mérite sa chance sur le ring. La confrontation entre anciens amis est plus qu’un simple combat. Pour régler le compte, Donnie doit mettre son avenir en jeu pour combattre Dame, une combattante qui n’a rien à perdre.

« C’était comme un rêve malade. (Rires.) », a récemment déclaré Majors à propos de l’échange de coups de poing avec Jordan. « Je suis sûr que les histoires sortiront au fur et à mesure, mais il y a eu des moments où je me suis dit: » Mike moi, ou est-ce qu’Adonis m’a frappé ? Je ne suis pas sûr. Et ai-je frappé Mike, ou ai-je frappé mon directeur ? C’était probablement le plus amusant, un autre type d’amusement. Tu es là avec ton frère. Michael et moi étions amis rapidement, puis nous sommes devenus de vrais frères. Je l’aime juste. Il le sait. Je l’aime tellement. Je t’aime tellement, Mike ! C’est mon garçon. Je suis son garçon. Et oui, c’était intense. Vous ne pouvez frapper quelqu’un comme ça ou poursuivre quelqu’un comme ça que si vous avez beaucoup de respect et d’amour. pour lui. Mais quand un réalisateur vous donne une note que vous ne comprenez pas vraiment, vous pouvez la lui rendre directement. Vous pouvez lui faire payer. (Rires). »

Réalisé par Michael B. Jordan dans son premier long métrage, Credo III étoiles Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris, Florian Munteanu, Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II, Mila Davis-Kent et Canelo Álvarez aux côtés de Michael B. Jordan et Jonathan Majors.

Credo III est prévu pour le 3 mars 2023 par United Artists Releasing.