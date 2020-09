Lancement de la série Oppo F17 Mises à jour en direct de l’événement: devrait comporter une batterie de 4000 mAh, une charge rapide de 30 W

Spécifications attendues du Oppo F17

L’Oppo F17 devrait être livré avec un chipset Snapdragon 662, avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone sera probablement disponible dans les options de couleur orange dynamique, bleu marine et argent classique.

L’appareil arborerait un écran S-AMOLED Full HD + de 6,44 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau et pèse 163 grammes.

On pense que l’Oppo F17 est livré avec une batterie de 4000 mAh sous le capot avec prise en charge de 30W Flash Charge. La fuite affirme en outre que le smartphone arborera une configuration à quatre caméras à l’arrière qui comprendra un 16 MP, 8 MP et deux caméras 2 MP.

Pour les selfies, le smartphone devrait disposer d’une caméra frontale de 16 MP.

L’Oppo F17 mesurera 159,8×72,8×7,45 mm.

Spécifications attendues du Oppo F17 Pro

Quant à l’Oppo F17 Pro, les rapports suggèrent que le smartphone comportera jusqu’à 8 Go de RAM et 12 Go de stockage. Il sera alimenté par un SoC Media Tek Helio P95 et est disponible en trois couleurs: noir mat, bleu magique et blanc métallique.

Cet appareil est également livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière, arborant un objectif 48 MP, 8 MP et deux objectifs 2 MP. La caméra frontale sera de 16 MP.

Le téléphone contient une batterie de 4000 mAh dotée de la technologie VOOC Flash Charge de 30 W et pèse 164 grammes. L’appareil mesure 160,14 x 73,7 x 7,48 mm.

