Leslie Jordan montre sa maison dans le clip de MTV Cribs filmé avant sa mort

Nous avons perdu le grand Leslie Jordan en octobre, mais avant son décès, le comique a filmé quelques projets finaux, donnant aux fans une chance de le voir un peu plus à titre posthume. Jordan, célèbre pour son travail sur Volonté et grâce, histoire d’horreur américaine, Appelez-moi Kat, et de nombreuses autres émissions, a été tué dans un accident de voiture à Hollywood. Il n’avait que 67 ans, trop jeune pour aller chercher quelqu’un qui avait encore tant à donner.





Dans la mort, Jordan invitera des fans dans la maison dans laquelle il vivait quand il était encore avec nous. Il avait récemment fait du tournage pour le redémarré Berceaux MTV, une émission télévisée qui emmène les téléspectateurs dans les maisons réelles de certaines de leurs célébrités préférées. MTV a également publié un clip de l’épisode de Leslie Jordan après sa première jeudi, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La visite de la maison de Jordan comprend un regard sur l’arbre à main de Bouddha qu’il surnomme « les doigts de Bouddha ». Jordan plaisante en disant qu’il a « mort de peur » de l’arbre et de ses fruits, le comparant à Petite boutique des horreurs. Jordan note que le fruit de l’arbre est si « effrayant » qu’il le prend souvent et le jette directement du balcon au sol bien en dessous. Un coup d’œil au sol montre qu’il ne plaisante pas à propos de cette partie.

« La rumeur était, quand j’ai emménagé ici pour la première fois, que Tupac vivait dans cet immeuble », dit également Jordan dans la séquence, révélant qu’il a appris plus tard qu’il vivait dans l’appartement du défunt rappeur. « Tupac vivait ici. Parfois, j’ai l’impression d’être un rebelle et un voyou, et je sais que c’est Tupac qui me parle ! »

Jordan présente également sa chambre, qu’il appelle « le boudoir ». Il montre également une image de lui-même en tant que jockey de 19 ans sur la piste de course, soulignant la moustache qu’il s’était fait pousser à l’époque dans le but de masquer son homosexualité.

« Je n’étais pas complètement sorti. Je ne voulais pas que tout le monde autour de la piste de course sache que j’étais gay », déclare Jordan dans la vidéo.





Leslie Jordan a acheté une nouvelle maison quelques semaines avant son décès

Peu de temps avant son décès, Jordan avait également annoncé à ses followers sur les réseaux sociaux qu’il avait acheté un nouveau condo à Los Angeles. Il a posté une vidéo de lui-même sur Instagram en train de chanter et de danser dans le cadre d’une célébration de l’obtention d’un endroit dans lequel il était clairement ravi d’emménager. L’acteur a jailli dans les images à quel point il était fier d’avoir acheté son premier condo à l’âge de 67 ans.

Dans la légende, il a écrit : « Il n’est jamais trop tard pour être heureux, vous tous. Je l’ai vraiment fait. J’ai acheté ma première propriété de ………….. »

Repose en paix, Leslie Jordan.