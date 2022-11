Les films de Tarantino qui lui donnent raison face aux critiques de Simu Liu

Hollywood

Le protagoniste de Shang-Chi et la légende des dix anneaux attaqué ce cinéaste ainsi que Martin Scorsese.

© IMDbQuentin Tarantino.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux qui a dépassé 70 mille aime, simu liule protagoniste de Shang-Chi et la légende des dix anneaux Il est sorti à la croisée de deux des réalisateurs les plus importants de l’histoire du cinéma. Sans secouer son pouls, il écrivit un tweeter dans lequel il s’interroge sur la contribution de Martin Scorsese et Quentin Tarantino à intégrer dans l’industrie cinématographique.

Selon la position de simu lius’il n’y avait eu la vision et l’ouverture de réalisateurs comme Quentin Tarantino et Martin Scorseseil n’aurait jamais pu jouer dans un film comme celui de merveille, à partir duquel le studio a réalisé plus de 400 millions de dollars dans le monde. La vérité est que, bien qu’il ait précisé plus tard qu’il aimait ses films, ce commentaire n’a pas tardé à le conduire à des critiques. Par conséquent, nous vous disons quels sont les projets qui contredisent sa position.

+Les trois films de Quentin Tarantino qui étaient inclusifs

3-Jackie Brown

Protagonisée par Pam Griercette production est l’une des moins connues de ceux qui ne sont pas si adeptes de tarantino. Il a été créé en 1997 et nous montre Jackie Brownune hôtesse de l’air qui, suite à des problèmes d’argent, accepte de devenir la messagère d’un mafieux nommé Robbie, qui est recherché par la police. Un jour, alors qu’elle est arrêtée par la police et accusée de trafic de drogue et d’évasion fiscale, elle se retrouve entre le marteau et l’enclume : elle ne sera libérée que si elle les aide à arrêter ce criminel.

2 – Django déchaîné

Dans ce cas, le protagoniste est Jamie Foxx et nous montre l’histoire d’un esclave afro-américain qui a l’opportunité de sa vie : obtenir sa liberté en échange d’être le voyou d’un chasseur de primes allemand. Le film se déroule des années avant le déclenchement de la guerre civile et a un Django dont la plus grande ambition est de retrouver sa femme, Broomhilda, qu’elle a perdu aux mains d’un esclavagiste qui l’a kidnappée. Avec des chiffres comme Leonardo DiCaprio et Samuel L. JacksonC’est un film inoubliable tarantino.

1 – Kill Bill

Divisé en deux parties et avec la rumeur historique qu’il mériterait un troisième volet, ce long métrage mène presque tous les classements de la filmographie de tarantino et est une célébration de la culture orientale. L’histoire est centrée sur une meurtrière qui a laissé derrière elle ses jours de criminelle et qui, le jour de son mariage, est surprise par le gang de son ancien patron, Facture, qui assassine tous ses proches et la laisse très gravement blessée. Pour cette raison, elle décide d’entreprendre une vengeance qui la mènera à travers le monde et affrontera les assassins les plus redoutables.

