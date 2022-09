Le marié retarde son mariage après que sa fille lui ait dit ce que sa fiancée lui a demandé de faire

La fiancée de ce marié a peut-être franchi la ligne après que ce qu’elle a dit à sa fille l’a poussé à reporter le mariage.

En conséquence, sa fille est allée sur le fil « r / AmItheA–hole » de Reddit pour demander des conseils aux gens pour savoir si elle avait causé le drame du mariage.

L’adolescente a expliqué qu’elle était devenue assez proche de son père depuis la mort de sa mère il y a huit ans.

La fille a écrit: « Je lui ressemble, même cheveux, mêmes yeux, avec le bon maquillage, je ressemble exactement à son visage. »

Cependant, il semble que la fiancée du marié n’aimait pas l’idée que sa fille ressemble à son ancienne épouse.

La fiancée du marié voulait que sa fille se teigne les cheveux pour le mariage afin qu’elle ne ressemble pas à sa mère.

Un jour, la fille, sa grand-mère et la fiancée du marié étaient en train de faire du shopping.

L’adolescente a choisi une robe qu’elle voulait porter pour le mariage et l’a essayée.

Elle a écrit: « C’était une robe olive qui allait bien avec mes cheveux (je suis rousse), ils m’ont complimentée et ma grand-mère a dit que je ressemblais à ma mère parce qu’elle portait tellement cette couleur, juste un petit commentaire. »

À l’époque, la fiancée du marié n’a rien dit mais elle s’est sentie mal à propos de ce commentaire car plus tard, elle est allée voir la fille pour en parler.

« Il y a deux jours, la fiancée de mon père est venue me voir et m’a demandé si j’étais prête à teindre [hair] ou porter une perruque pour le mariage », a expliqué l’adolescent.

La fiancée du marié a insisté parce qu’elle ne voulait pas qu’aucun des invités fasse des commentaires similaires lors du mariage.

L’adolescent refusa sévèrement et ce fut la fin de la conversation.

Elle en a parlé à son père plus tard et il a reporté le mariage.

Comme la jeune fille se sentait mal à l’aise de rester dans la maison avec le couple, elle est allée vivre chez son oncle pour le moment.

Après la décision du marié, sa fiancée et sa famille étaient très en colère et ont reproché à sa fille de ne pas avoir accédé à la demande de la mariée.

L’adolescent a également expliqué que ce n’était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait.

La mariée a eu de nombreux problèmes avec la fille du marié dans le passé.

« Elle n’a pas aimé qu’il me présente l’idée plutôt que de simplement lui demander et ensuite me laisser découvrir / me dire ensemble », a poursuivi la fille. « Elle n’a pas non plus aimé que je ne veuille pas participer à la fête de mariage. »

Elle avait prévu de s’occuper de ses cousins ​​lors de la cérémonie de mariage et de faire un petit discours au couple.

Même si elle était heureuse pour son père, la fille a refusé de se lier avec sa fiancée ou de la voir comme une figure maternelle, ce qui a causé des problèmes entre eux.

« Parfois, quand j’essaie de parler à sa fiancée de choses que je n’aimais pas/comment ça me faisait sentir qu’elle me traite comme un gamin qui veut obtenir ce qu’il veut, alors je préfère le dire à mon père et lui parler. » ajouta l’adolescent.

Les utilisateurs de Reddit lui ont assuré qu’elle n’était en aucun cas responsable de ce qui s’était passé.

Un utilisateur a écrit: «Ses insécurités et sa jalousie à propos de votre mère ont fait surface et elle a fait une demande vraiment déraisonnable. C’est vrai que le mariage a été suspendu pour le moment, elle a des trucs à régler.

Une autre personne a écrit : « Ne laisse pas ton père faire la plus grosse erreur de sa vie. Si elle est assez audacieuse pour te demander ça et te traiter comme ça, elle va s’interposer entre toi et ton père.

