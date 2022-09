The Witcher, série Netflix: à quand la première de la troisième saison

Netflix vient de donner des nouvelles de la troisième saison de la série »Le sorceleur »Juste à temps pour l’événement des fans de TUDUM, où les participants ont pu voir la première affiche officielle de la nouvelle saison. Dans l’image, vous pouvez voir les trois symboles de Geralt de Riv, de la princesse Ciri et de Yennefer de Vengerberg, mais cette fois ils sont brisés.

La fenêtre de sa date de première a également été confirmée, avec la première des nouveaux épisodes à l’été 2023. Les enregistrements de la saison 3 de » The Witcher » se sont officiellement terminés le 9 septembre, avec le réalisateur boule d’ogun célébrant la prochaine étape de la production à travers leurs réseaux sociaux.

En outre, Henry Cavill a marqué la fin du tournage avec une note de remerciement envoyée aux acteurs et à l’équipe qui disait: « Quelle saison ce fut! Je voulais juste vous remercier tous pour votre détermination et votre dévouement lors d’un tournage difficile. »

La prochaine saison adaptera les événements du roman »Le temps du mépris » écrit par Andrzej Sapkowski, étant la deuxième histoire de la saga » The Witcher » et le quatrième livre écrit. Lorsque le tournage de la saison 3 a commencé, Netflix a publié le synopsis de la série, où il était dit que l’intrigue se concentrerait sur la fuite de Ciri des pouvoirs magiques et politiques du continent, à la recherche d’elle pour faire avancer leurs plans.

Le Lionceau de Cintra poursuivra également sa formation en magie sous la tutelle de Yennefer de Vengerberg à Aretuza. Cependant, pour être que Yen et Ciri y trouvent plus que de simples conseils, où ils devraient faire face à divers dangers tels que la magie noire et la corruption des lieux.

La saison 3 n’est pas la seule chose que Netflix développe à partir de la franchise » The Witcher », car ils travaillent actuellement également sur une série préquelle intitulée » The Witcher: Blood Origin » qui se déroulera 1 200 ans avant les événements de la série principale, juste après les événements connus sous le nom de Conjonction des Sphères.

En attendant, il reste à patienter jusqu’à l’été 2023 pour suivre le périple de Geralt de Riv dans la saison 3 de »The Witcher ».