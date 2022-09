L’acteur Adam Devine essaie de clarifier les choses : « Je ne suis pas Adam Levine »

Au milieu des rumeurs de tricherie d’Adam Levine, un autre Adam a manifestement souffert d’un cas d’identité erronée : Adam Devine.

L’acteur de « Pitch Perfect » a décidé de clarifier les choses avec une photo humoristique sur Instagram de lui et de sa femme, l’actrice Chloe Bridges.

« Je veux juste publier ceci et dire que ma femme @chloebridges et moi allons très bien et que nous allons fort », a-t-il plaisanté.

« Je ne suis pas Adam Levine. C’est un gars différent et un pire chanteur », a écrit Devine.

Levine est devenue un sujet de refroidisseur d’eau la semaine dernière après que le modèle Instagram Sumner Stroh a créé une vidéo TikTok affirmant qu’elle avait une liaison avec le leader de Maroon 5.

Le chanteur a nié avoir eu une liaison, mais a déclaré dans une publication sur Instagram le 20 septembre qu’il avait « franchi la ligne pendant une période regrettable de ma vie. Dans certains cas, cela est devenu inapproprié. J’ai abordé cette question et pris des mesures proactives pour y remédier. avec ma famille », a-t-il déclaré.

Levine, 43 ans, est marié à Behati Prinsloo, 34 ans, depuis 2014. Ils partagent deux enfants, les filles Dusty Rose et Gio Grace, avec un autre en route.

Dans son message, Stroh a également affirmé que Levine avait demandé s’il pouvait donner son nom à son troisième enfant à naître avec Prinsloo.

Chloe Bridges et Adam Devine lors d’un match de basket entre les Los Angeles Clippers et les Detroit Pistons au Staples Center le 2 janvier 2020 à Los Angeles. Allen Berezovski / Getty Images

Dans son message du 23 septembre, Devine a également plaisanté à ce sujet :

« Nous nommons cependant notre futur bébé Sumner. »