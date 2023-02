Le mari dit à sa femme de lui payer 30 % de son salaire pour avoir utilisé son bureau à domicile pour travailler à domicile

Bien que le travail à domicile puisse être difficile pour certaines personnes, une femme a été sidérée par une demande de son mari concernant son travail à domicile.

Publiant sur le subreddit « r/AmItheA–hole » (AITA) – un forum où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérangeait – elle a expliqué qu’elle travaillait à domicile depuis le passé deux mois.

« Mon mari a acheté la maison dans laquelle nous vivons avant de nous réunir. Il l’appelle sa propriété, ce qui me convient », a-t-elle écrit dans son article sur Reddit, ajoutant que leur maison n’avait que deux pièces, alors elle a transformé la vide en son bureau.

Son mari lui a dit qu’elle devait lui payer 30 % de son salaire pour utiliser son bureau à domicile pour travailler à domicile.

Depuis qu’elle travaillait dans son nouveau bureau, tout allait bien, jusqu’à ce que son mari la fasse asseoir un jour pour lui dire quelque chose.

Il lui a dit qu’il « s’attendrait à [a] 30 % de « bénéfices » sur le salaire qu’elle perçoit à son travail puisqu’il lui « fournit » l’accès au bureau de leur domicile.

Bien sûr, sa femme était extrêmement confuse et choquée par sa déclaration.

Il a essayé d’expliquer qu’il voulait une réduction de son salaire parce que leur maison est « sa maison » et qu’elle utilise une pièce de la maison qu’il possède et qui est techniquement « sa propriété ».

« J’ai dit non et je l’ai traité de déraisonnable, ce qui a conduit à une explosion », a-t-elle déclaré. « Je lui ai crié dessus en disant qu’il n’obtiendrait pas un sou et il a lancé une crise et m’a accusé de » profiter pleinement « même s’il n’y a pas d’hypothèque à payer. »

Elle a également partagé que toutes les tâches ménagères sont effectuées par elle et qu’elles paient toutes les factures de manière égale.

Après avoir refusé de partager son salaire, son mari a maintenant impliqué toute sa famille dans leur désaccord.

« Sa mère pense que je suis difficile et que 30 % n’est pas énorme, et que cette pièce apporte une « stabilité » à mon [work-from-home office]donc mon mari devrait recevoir une sorte d’avantages. »

La plupart des personnes qui ont commenté le message de la femme ont convenu qu’elle était NTA (Not The A-hole).

« C’est une façon extrêmement toxique de penser qu’il a. Vous êtes tous les deux censés être des partenaires qui se soutiennent et se soutiennent mutuellement », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a ajouté : « Votre mari est déraisonnable et vous signale clairement que la maison dans laquelle vous vivez n’est pas votre maison. Ce n’est pas une situation dans laquelle je voudrais être, personnellement. »

« Tu es sa femme, pas une locataire. Il y a quelque chose de très contrôlant là-dedans – ça me donne la chair de poule. Pourquoi a-t-il besoin/veut-il cet argent ? » a souligné un troisième utilisateur.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.