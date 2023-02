Oscars : où voir le lauréat du meilleur film de 2022

Oscars 2023

Avant la remise des prix 2023, nous vous disons où voir la bande qui a remporté le prix du meilleur film en 2022.

©IMDBCODA suit l’histoire de Ruby, une jeune fille de 17 ans

La cérémonie des Oscars 2023 approche et, après avoir su quels sont les films nominés et plus particulièrement ceux qui concourent dans la catégorie des Meilleur film on se souvient de toi où pouvez-vous voir le gagnant dans cette catégorie en 2022.

Commençons par rappeler que le film gagnant du meilleur film aux Oscars 2022 était codaavec Eugène Derbezqui a battu d’autres comme West Side Story, Roi Richard, Ne lève pas les yeux, Dune, conduire ma voiture, L’allée des âmes perdues, Belfast, Pizza Réglisse Oui Le pouvoir du chien.

+ Qu’est-ce que CODA et où le voir ?

La bande est un remake du film français La famille BélierQuoi suit Ruby, une jeune fille de 17 ans et la seule de sa famille capable d’écouter. « Mélomane, Ruby devra choisir entre tenter de sauver l’entreprise de pêche familiale ou se consacrer entièrement à sa passion artistique.« .

Le film qui a remporté l’Oscar 2022 du meilleur film est disponible sur Prime Video. Pour des pays comme le Mexique, coda est disponible en Première vidéo bien qu’il s’agisse d’une production Apple TV +.

La bande a été réalisée par heder sian (tallullah) et la distribution est complétée par Emilie Jones, troy kosur, Daniel Durant, Marlee Matlin, Eugène Derbez, Ferdia Walsh-Peelo, Amy Forsyth, Kevin Chapman, Jean Fiore, Erica McDermott, Owen Burke, rebecca gilbel Oui Molly Beth Thomas.

