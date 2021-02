« Le Mandalorien »: la véritable identité de l’Armera, selon la théorie

La fin de la deuxième saison de « Le mandalorien«A été à la hauteur des attentes. Tout indiquait que Mando allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver Baby Yoda et c’est ainsi que c’était dans le dernier épisode « The Rescue » quand il a affronté tout le monde pour sauver son fils adoptif.

Cependant, bien que cette deuxième saison de « Le mandalorien« a accompli sa mission, il manquait un personnage clé, l’Armurerie. Alors que l’on a vu que la loyauté de Din Djarin aux Fils de la garde a été interrogé au cours de la deuxième saison, son Armurier il est resté une figure lointaine.

L’armurerie était celui qui a stimulé Vacarme sur sa mission de trouver le Jedi. Bien qu’il soit possible que l’Armurerie reviennent la saison prochaine, certains fans de Guerres des étoiles Ils ont commencé à spéculer que non seulement il réapparaîtra, mais qu’il se révélera être un personnage que les fans de la franchise connaissent déjà.

Une nouvelle théorie sur la reddit de « Spéculation Star Wars « publié par l’utilisateur Tafleys indique que l’Armurerie il pourrait être Rook kast, l’un des plus fervents partisans mandaloriens de Dark Maul. En réponse à cette théorie, de nombreux fans ont commencé à faire plus de spéculations, réalisant un grand fil d’informations croisées.

QUI EST ROOK KAST?

Rook Kast pourrait encore être en vie et être dans le monde de « The Mandalorian » (Photo: Lucasfilm)

Peut-être Rook kast n’est pas un nom très familier au public occasionnel de Guerres des étoiles, mais ce personnage a joué un rôle fondamental dans « Star Wars: La guerre des clones « en tant que commandant en second de Collectif de l’ombre de Dark Maul.

Kast s’est avéré incroyablement fidèle à Dark Maul, et souvent l’a sauvé de situations de capture ou de mort imminente. Alors que de nombreux Mandaloriens se moquaient de l’envie de Malmener pour les contrôler, étant un mandalorien non natif, Kast s’est avéré être un défenseur féroce et déterminé de la Seigneur Sith.

Lorsque Malmener Oui Pré Vizsla ils se sont battus pour lui Darksaber et contrôle de Montre de la mort, Kast a juré allégeance à Malmener après sa victoire, reconnaissant son droit au trône mandalorien par le combat. Kast servi Malmener jusqu’au siège de Mandalore, après quoi elle a été capturée par nul autre que Bo-katan.

Après son incarcération à la fin de «Star Wars: La guerre des clones « , le sort de Kast est devenu un mystère. Il n’y a aucune information liée à ce qui lui est arrivé pendant le règne de l’Empire, et de même, peu ou pas d’informations ont été laissées sur ce qui lui est arrivé après la guerre. Grande purge.

POURQUOI LE PISTOLET POURRAIT ÊTRE ROOK KAST?

Rook Kast combattant dans la guerre des clones (Photo: Lucasfilm)

La pièce maîtresse de la preuve de la crédibilité de cette théorie est l’armure de l’Armurerie. Alors que son casque est principalement en or, son armure est complètement rouge. Cela correspond à l’armure de Rook kast, qui quand Malmener a pris le relais, a rendu toute son armure rouge en l’honneur du Sith.

Cette armure rouge indique que l’Armurerie est au moins un ancien membre de la Collectif de l’ombre ou est influencé par leurs philosophies. Bo-katan semble fortement en désaccord avec le Fils de la garde philosophiquement, mais vous pourriez aussi les détester parce que ce sont les mêmes personnes avec lesquelles vous vous êtes battu pendant la Clone Wars.

Cependant, en approfondissant cette théorie, comment l’Armurerie reste l’un des rares parmi les Fils de la garde qui reconnaît le Jedi et est prêt à couronner un Jedi comme l’un des Mandaloriens.

Après tout, Kast est devenu fidèle à un Sith, donc je serais familier avec le Jedi comme ennemis. De plus, il a déjà fait face Ahsoka Tano pendant Siège de Mandalore. Aimer l’Armurerie, Kast reconnu le Jedi en tant qu’ennemis de Mandalore.

CETTE THÉORIE POURRAIT-ELLE ÊTRE MAINTENUE?

Rook Kast portant son armure rouge classique (Photo: Lucasfilm)

L’histoire de l’Armurerie il est complètement enveloppé de mystère. Nous en savons peu sur elle, à part le fait qu’elle a servi le Fils de la garde et a occupé une position de grand respect parmi le cercle intime de Din Djarin.

Cependant, il reste de nombreuses questions ouvertes qui subsisteraient s’il s’avérait que l’Armurerie est Rook kast. Une question s’impose: Comment Kast a-t-il échappé à l’emprisonnement de Bo-Katan, s’il est toujours fidèle à Maul, et si les Sons of the Guard dérivaient en quelque sorte du Shadow Collective?

Heureusement, toutes les questions peuvent trouver une réponse dans le prochain saison 3 de « Le mandalorien « . Ce qui est clair, c’est que Dave Filoni sont intéressés par un lien vers « Le mandalorien”Avec son travail ultérieur sur Guerres des étoiles.

En fait, ce ne serait pas la première fois que lui et son équipe établiraient un lien entre un Mandalorien Oui Kast dans une série ultérieure. Compte tenu de cela, il est fort possible que toute connexion à Kast être une coïncidence.

Cependant, il pourrait également s’agir d’une tentative délibérée de lier les Fils de la garde avec Malmener. Il y a beaucoup de territoire inconnu avec ce qui est arrivé aux membres de Collectif de l’ombre après que « Star Wars: La guerre des clones ». Il est très possible que l’Armurerie être Rook kast, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve définitive pour le confirmer.