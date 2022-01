Le tendre film de Joaquin Phoenix à voir absolument

in

Films de diamant

L’acteur qui a remporté un Oscar pour son travail dans joker mène un tendre film. Il arrivera cette année dans les salles d’Amérique latine.

©IMDBLe film a été réalisé par Mike Mills.

Si vous faites partie de ceux qui suivent de près la carrière de joaquin phénix vous ne voudrez pas manquer sa prochaine première. Toujours sans date de sortie en Amérique Latine, il sera distribué par Films de diamant et le montrera sous une facette beaucoup plus humaine que celle vue dans joker, film pour lequel il a remporté l’Oscar en 2020. Peut-être êtes-vous tombé sur ce titre et n’y avez-vous pas prêté attention, c’est pourquoi nous vous racontons de quoi parle cette histoire très tendre.

joaquin phénix têtes Allez, allez : toujours devant, une production dirigée par Mike Mills Concentré sur Johnny, un homme qui travaille dans une radio et qui réalise un projet d’interview avec des enfants qu’il interroge sur des choses philosophiques dont parlent habituellement les adultes, avec l’idée de monter un reportage. Son projet sera, dans un premier temps, interrompu par l’apparition de sa sœur, avec qui il n’a pas parlé depuis un moment, qui lui demandera de s’occuper de son fils pendant quelques jours. Ces jours se transforment en semaines et Johnny doit bientôt intégrer le garçon dans sa routine.

De ce changement naîtra une grande amitié entre les deux avec de fortes connotations de paternité de la part de Johnny dans un film qui vise à enquêter à la fois sur la vie et la parentalité et sur les liens avec les personnes que nous aimons le plus. L’histoire est chargée de beaucoup de fraîcheur et de tendresse, notamment en raison de la grande alchimie qu’ils ont réussi à composer à la fois phénix comme son collègue, le jeune Boisé Normand, qui se démarque par sa façon de jouer le petit Jessé.

L’axe central de ce film sera dans ce lien entre les deux protagonistes qui souvent inversera les rôles et fera Johnny terminez en réfléchissant à votre propre vie, aux objectifs que nous nous fixons, aux priorités que nous avons et comment tout cela affecte à la fois notre environnement et nos proches. Allez! Allez C’est le premier long métrage phénix vedettes de la première de joker.

Netflix a aussi son film sur la parentalité

S’il s’agit d’élever les petits, Netflix Il a également un film qui a récemment été très commenté et que vous devriez voir si vous aimez le travail de Olivia Colman. Il s’agit de La fille perdue, les débuts de Maggie Gyllenhaal qui se concentre sur une professeure de littérature qui part en vacances en Grèce et là, elle rencontre une famille très particulière qui va attiser des souvenirs de son passé, notamment liés à la façon dont elle a élevé ses filles et la relation qu’elle entretient avec elles.

