Comment prendre des selfies sans toucher votre téléphone ni utiliser vos mains, étape par étape

Surprise: pour prendre des selfies, vous n’avez pas besoin d’avoir votre mobile à proximité. Découvrez dans ce guide comment les faire sans toucher votre mobile ni utiliser vos mains de manière simple.

Qui a dit que vous ne pouviez pas prendre de selfies avec votre mobile loin du terminal? Parfois, vous devez prendre une photo à distance pour montrer l’environnement dans lequel vous vous trouvez, mais il n’y a personne autour de vous pour demander la faveur.

Dans ces cas, prendre un selfie est quelque peu compliqué, car la distance entre vous et le mobile est réduite à la longueur de votre bras et de la photo. Je ne peux pas obtenir la photo complète que tu veux.

Heureusement, il existe différentes méthodes avec lesquelles vous pouvez vous éloigner de votre mobile afin qu’il capturez le selfie sans que vous ayez à le toucher ou à utiliser vos mains. Dans ce guide, nous expliquons ce qu’ils sont et comment vous pouvez les utiliser pour créer des selfies encore meilleurs.

Utilisation du minuteur de l’appareil photo

L’option la plus simple pour prendre des selfies mains libres est de profiter du minuteur de l’appareil photo, un outil déjà inclus dans la plupart des appareils.

Nous savons tous comment fonctionne cette option: vous définissez un délai d’attente, cliquez sur le bouton de tir, les secondes écoulées la photographie est prise automatiquement.

Le bouton de la minuterie peut apparaître directement dans la barre d’outils de l’application appareil photo, comme c’est le cas avec les mobiles OnePlus -dans les captures-. Si ce n’est pas comme ça, entrer les paramètres de la caméra et à partir de là, vous pouvez facilement le configurer.

Demander à l’Assistant Google

Une autre méthode pour prendre des selfies sans toucher le mobile ou utiliser vos mains est demandez à l’Assistant Google de le faire pour vous. Vous savez déjà que cet assistant est très utile et qu’il est toujours prêt à faire des choses pour vous, alors profitez-en et demandez-lui de faire un autoportrait lorsque vous voulez le faire loin du téléphone.

Dis le « Ok Google, prends-moi un selfie » pour que l’application appareil photo s’ouvre, lance un compte à rebours de trois secondes et, après ce temps d’attente, la photo est automatiquement capturée avec la lentille frontale du terminal. Facile et rapide, ce sont tous les processus en ce qui concerne l’Assistant Google, y compris prendre des selfies sans utiliser vos mains.

Prise de vue gestuelle Samsung

Certains fabricants de mobiles Android intègrent nativement des fonctions spécifiques pour prendre des selfies par gestes. L’un d’eux est Samsung et son cliché déjà populaire montrant la paume de la main.

Ainsi, lorsque vous souhaitez capturer une image de vous-même avec votre mobile, il vous suffit montrer la paume de la main devant l’appareil pour que cela se fasse automatiquement.

Pour activer la photo montrant la paume de votre main sur votre Samsung, Suivez ces étapes:

Ouvrez l’appareil photo de votre mobile Samsung. Entrez les paramètres de la caméra via le bouton de la roue dentée. Cliquez sur la section « Méthodes de prise de vue ». Cochez la case de la fonction « Afficher la paume ».

De plus, les derniers téléphones Samsung incluent également une fonction pour prendre des selfies par la voix. Cette option, appelée «Contrôle vocal», peut être activée en allant dans Appareil photo> Paramètres> Méthodes de prise de vue. Une fois activé, vous pouvez prendre des selfies simplement en disant « Sourire », « Patate », « Capturer », « Prendre une photo » ou « Enregistrer une vidéo » pour commencer à enregistrer une vidéo.

Contrôle gestuel Huawei

Les mobiles Huawei ont également un fonction native pour prendre des selfies par gestes. Comme Huawei l’explique dans son site Web d’aide aux utilisateurs, avec le contrôle gestuel de la caméra de leurs téléphones, il suffit de montrez la paume de votre main devant la caméra frontale pour démarrer la capture d’image automatique.

Pour activer le contrôle gestuel de la caméra Huawei, suivez cette procédure:

Ouvrez l’application de l’appareil photo du smartphone. Échangez la caméra arrière pour la caméra avant et balayez vers la gauche pour activer l’option « Geste de contrôle ». Tenez-vous devant la caméra frontale et montrez la paume de votre main pour activer la minuterie. Une fois le temps d’attente écoulé, la photo sera prise sans que vous ayez à faire autre chose.

D’autre part, avec Huawei, vous pouvez également prendre des selfies sans toucher votre mobile ni utiliser vos mains grâce à la commande vocale. Ouais c’est vrai, tu dois juste le faire prononcer le mot «fromage» devant le terminal pour que l’autoportrait soit capturé avec la caméra frontale. Activez cet outil intéressant avec ces étapes:

Ouvrez votre application d’appareil photo Huawei. Cliquez sur l’icône d’engrenage pour entrer les paramètres de la caméra. Entrez dans la section « Contrôle audio ». Activez les cases «Contrôle audio» et « Dites Cheese pour prendre des photos ».

Selfies gestuels sur Motorola

Enfin, Motorola est un autre des fabricants qui autorise les selfies à distance grâce au contrôle gestuel. Encore une fois, tout se compose de montrer la paume de la main devant la caméra frontale afin que le processus se déroule automatiquement.

Pour activer les selfies avec des gestes sur votre mobile Motorola, vous devez procéder comme suit:

Ouvrez votre application d’appareil photo Motorola. Clique sur le bouton d’engrenage pour entrer les paramètres de la caméra. Dans la section « Paramètres AI », activez l’option « Selfie avec un geste ».

Et voilà, vous aurez déjà configuré correctement l’application appareil photo pour qu’elle prenne automatiquement des photos lorsque vous placez la paume de votre main devant l’écran.

Si votre mobile n’intègre pas ce type de fonction native pour prendre des selfies par gestes, vous savez déjà que vous pouvez utiliser le minuteur et l’Assistant Google pour prendre des selfies sans toucher le mobile ni utiliser vos mains.

