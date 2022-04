Robert Pattinson et Suki Waterhouse: comment est l’une des romances les plus discrètes d’Hollywood

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de The Batman entretient une relation presque cachée avec le mannequin. Découvrez comment il a commencé et comment son amour pour Kristen Stewart l’a laissé derrière lui.

© GettyRobert Pattinson et Suki Waterhouse, une romance presque cachée.

Robert Pattinson est devenu la grande figure de ces derniers mois après être entré de plein pied dans le genre super-héros avec son rôle principal dans homme chauve-souris. Réalisé par Matt Reeves, le film de Bandes dessinées DC, est devenu l’une des célébrités les plus recherchées aujourd’hui. Malgré cela, l’acteur sait très bien réserver son intimité, par exemple, son Romance avec Maison d’eau Suki que peu connaissent.

Il y avait beaucoup de couples hollywoodiens, mais rarement un aussi discret que l’amour entre le protagoniste de crépuscule et le modèle. Et c’est que, comme il s’est avéré, c’est une relation très sérieuse et qu’elle protège son lien de l’opinion publique. En fait, certaines sources disent qu’elles envisagent de planifier un mariage et qu’elle a été très bien accueillie par la famille Pattinson. Mais… comment est-ce arrivé exactement ?

Robert Pattinson ne cache pas ses sentiments publiquement : il s’est montré avec Nina Schubertavec Kristen Stewart et avecF.K.A. des jumeaux. Mais voilà, il aurait retrouvé son grand amour et préfère ne pas trop s’exposer. Waterhouse, le visage des grandes marques, s’est lancé dans le théâtre en 2012 et a commencé à avoir un contact encore plus direct avec l’industrie cinématographique. C’est ainsi qu’il rencontre l’acteur mexicain diego luneavec qui il a eu une liaison jusqu’en 2015.

Précisément en 2018, Robert Pattinson et Suki Waterhouse ont entamé une relation stable qui se poursuit à ce jour. Bien qu’ils essaient de garder l’anonymat, la vérité est qu’à plusieurs reprises, ils ont été vus se promener Londres, ville natale des deux. De plus, ils ont confirmé qu’ils ont réussi le quarantaine par le coronavirus confinés dans un même domicile, renforçant ainsi leur coexistence.

C’était en février de cette année lorsque, dans un dialogue avec GQ, Pattinson l’a mentionnée pour la dernière fois en public. Pour l’entretien, un rendez-vous avait été prévu au zoo de Londres et, finalement, il a eu lieu à Holland Park, dans la partie sud de Notting Hill. Ainsi expliqua-t-il : «Hier soir, j’ai parlé à ma copine et elle m’a dit que les gens n’aiment pas les zoos. J’avais quelque chose de plus métaphorique en tête, mais ensuite j’ai imaginé un ours triste qui tournait en rond et j’ai pensé : comme c’est louche”.

De même, sur l’émission de Jimmy Kimmel avant la première, il a insisté : « J’ai déjà vu les premières minutes de moi-même en IMAX et je savais que ces 90 premières minutes étaient incroyables. C’est sa réaction qui a tout changé.. Parce que je suis sûr qu’il n’a pas l’habitude de regarder des films de super-héros. Et voir à quel point elle était intéressée tout au long du film, puis comment elle a tenu ma main et touché ma joue, cela m’a fait monter une petite larme aux yeux.”. Le couple est plus proche que jamais et la confirmation de l’engagement pourrait arriver très prochainement.

