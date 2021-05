Comment regarder le streaming global de Coldplay en direct?

Leuchten Direct Lampe de table industrielle gris - Samia

Commandé en semaine avant 20h, livré le lendemain! Livraison et retour gratuits. Ampoule incluse:Nee Spécifications: Fonctions supplémentaires:Luminosité variable, variateur non inclus Vous êtes toujours à la recherche d'un accroche-regard industriel dans votre salon ou votre chambre? Alors cette simple lampe de table est faite pour vous. Il donne immédiatement une belle allure à votre chambre, bureau ou salon! La couleur grise le rend également très intemporel. La lampe a une hauteur de 10,2 cm, une longueur de 10,2 cm et une largeur de 10,2 cm. Il est fourni avec cordon et fiche dont la longueur est de 145 cm. Vous finissez la lampe avec une source de lumière avec une douille E27 (max. 25 Watt), celle-ci doit toujours être commandée séparément. La lampe de table est également dimmable avec un variateur externe (variateur non inclus). Le Samia convient à la fois à l'éclairage atmosphérique et fonctionnel.10.2 cm x 10.2 cm x 10.2 cm ( l x p x h )