Le Lenovo Legion Slim 7i est l’ordinateur portable RTX 15 pouces le plus léger au monde

Chaque ordinateur portable doit avoir une «chose» maintenant, et la «chose» pour la nouvelle Legion Slim 7i de Lenovo est son poids. Réclamant le titre de l’ordinateur portable GeForce RTX 15 pouces le plus léger, le Legion Slim 7i ne pèse que 3,96 livres.

Bien sûr, les sélecteurs diront que les ordinateurs portables encore plus légers ont des GPU GeForce RTX 2060, mais ces ordinateurs portables ont également des écrans plus petits de 14 pouces. Le corps lui-même est construit en aluminium.

L’ordinateur portable de Lenovo sera disponible dans une gamme de configurations, allant d’un Core i5 de 10e génération à un Core i9 de 10e génération, lui-même une inclusion remarquable dans un cadre aussi petit. Les options graphiques vont de la GeForce GTX 1650 Ti d’entrée de gamme à la GeForce RTX 2060 Max-Q.

Le Lenovo Legion Slim 7i prendra en charge jusqu’à 32 Go de DDR4 / 3200 lorsqu’il est associé à un Core i7-10980HK et un Core i7-10875H. Avec tous les autres processeurs Intel, la vitesse d’horloge maximale de la RAM est de 2933 MHz. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 2 To de stockage.

Pour les options d’écran, Lenovo propose un écran 4K UHD avec jusqu’à 600 nits de luminosité, un panneau 1080p à 144Hz et 300 nits, ou un panneau 1080p à 60Hz et 300 nits. Vous chargez la capacité de la batterie de 71 Wh via un adaptateur dédié de 170 watts ou 230 watts à l’aide d’un port de chargeur standard. En parlant de ports, le Legion Slim 7i vous offre deux ports Thunderbolt 3.0 et deux USB-A jusqu’à 10 Gbps. L’ordinateur portable prend également en charge la connectivité sans fil WiFi 6.

Si vous aimez la sécurité biométrique, il n’y a pas de caméra Windows Hello, mais le Legion Slim 7i comprend un lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation. Le refroidissement de cette génération comportera une prise d’air 31% plus grande, a déclaré Lenovo, ainsi que des pales de ventilateur supplémentaires.Le clavier RVB n’est pas mécanique, ce qui n’est pas surprenant dans un ordinateur portable aussi mince, mais Lenovo a déclaré qu’il avait mis une ingénierie supplémentaire. dans sa sensation donc c’est plus comme un clavier mécanique.

Le Legion Slim 7i débutera à 1329 € et devrait être disponible en octobre.

