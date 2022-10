Une rumeur suggère que Marvel Studios et Sony envisagent de sortir Spider-Man 4 à l’été 2024

Spiderman 4 n’a jamais vraiment douté, et cela ressemble à la course au box-office phénoménale de Spider-Man : Pas de retour à la maison pourrait pousser Marvel Studios et Sony à ramener le web-slinger de Tom Holland sur les écrans le plus tôt possible. Selon une nouvelle rumeur partagée par Le cirque cosmiquela quatrième sortie collaborative du golden boy de Marvel devrait sortir à l’été 2024. Avec autant de films Marvel sortis au cours des prochaines années, nous verrons de nouvelles sorties pour bon nombre des plus grands héros de Marvel, mais pourrait un retour rapide pour Peter Parker mène-t-il à un autre changement d’ardoise ?





Si cette rumeur s’avère vraie et que Marvel et Sony envisagent de glisser Spiderman 4 dans un créneau du 12 juillet 2024, cela signifierait qu’il n’y aurait que deux semaines entre ce film et celui annoncé précédemment Coups de foudre début. Ce serait également à peine deux mois après la sortie de Captain America : nouvel ordre mondial le 3 mai, et serait également suivi de Lame et Dead Pool 3 dans leurs nouveaux créneaux respectifs du 6 septembre et du 8 novembre. Bien que cela soit possible, il est peu probable que Marvel Studios veuille sortir deux films à moins de quinze jours l’un de l’autre, surtout lorsqu’un Spiderman 4 sortir juste avant Coups de foudre affecterait très probablement négativement cette dernière version.

Marvel Studios vient de retravailler son calendrier de sortie, avec plusieurs films, dont Lame, Deadpool 3, Les Quatre Fantastiques et Avengers : Guerres secrètes, le tout retardé de trois à dix mois. Il y a encore beaucoup de dates inscrites au crayon dans le calendrier de Marvel qui ne sont pas associées à des films spécifiques, et cela finira probablement par Spiderman 4 prendre de ces ou Thunderbolts poussés sur la ligne.

En fin de compte, Marvel Studios a un calendrier spécifique pour les événements dans le MCU, et si Spider-Man 4 Le scénario ne rentre pas dans ce récit si tôt, il pourrait y avoir d’autres discussions entre eux et Sony avant que quoi que ce soit ne soit décidé avec certitude. Cependant, la seule chose à retenir de tout cela est que même s’il s’avère que ce n’est qu’une rumeur, Spider-Man 4 est clairement dans la tête de tout le mondece qui n’est pas surprenant étant donné que ses films sont garantis pour attirer un grand nombre de spectateurs comme on l’a vu lors de la pandémie de Covid lorsque Spider-Man : Pas de retour à la maison est devenu l’un des films les plus rentables de tous les temps.

Tom Holland devrait déjà incarner Peter Parker dans une nouvelle trilogie de films, qui commencera par Spiderman 4 et a pu voir le personnage partir dans une direction inattendue après que le monde ait oublié que Peter Parker est Spider-Man dans les derniers instants de sa dernière sortie. Il y a eu de nombreux commentaires de Kevin Feige et d’autres sur l’importance du héros de Tom Holland pour le MCU, et bien sûr, dans Spider-Man : Pas de retour à la maison scène de mi-crédits, Eddie Brock de Tom Hardy a terminé son court voyage au MCU en laissant une petite quantité de son symbiote derrière lui, laissant entendre qu’une nouvelle version de Venom arrive également au MCU lors de la prochaine sortie de Spider-Man. Nous pouvons probablement nous attendre à en savoir plus à ce sujet dans un proche avenir.