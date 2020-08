"doom éternel": Dlc "dieux Antiques" Fonctionne Sans Le Jeu Principal

“Ancient Gods” est en fait la première extension majeure de “Doom Eternal”. Comme l’explique le producteur exécutif Marty Stratton dans une interview, le DLC est pratiquement un jeu autonome.

“Ancient Gods” peut également être téléchargé et joué sans le jeu principal, selon Marty Stratton dans une interview avec PCGamesN. Les développeurs d’id Software sont enthousiasmés par le succès massif du titre “Doom” de 2016 et aimeraient toucher encore plus de joueurs avec le DLC. Pour que les parties intéressées n’aient pas à acheter l’intégralité du jeu, elles ne peuvent opter que pour l’extension.





Plusieurs heures de jeu et un niveau de difficulté plus élevé

Au fait, “Ancient Gods” est censé être assez gros et prendre “quelques heures de jeu”, comme le déclare le directeur du jeu, Hugo Martin. Bien sûr, c’est une déclaration assez large, mais personne ne s’est plaint de trop peu de contenu sur “Doom Eternal”. Il y a donc de bonnes chances que “Ancient Gods” soit un jeu complet qui se démarque.

De plus, le titre propose des passages nets et difficiles dans lesquels il y a une grave pénurie de munitions et de puissants démons bloquent votre chemin. Les développeurs affirment que le DLC est plus difficile que le jeu principal – et que vous devez réduire votre niveau de difficulté habituel. D’un autre côté, que serait un DLC sans un peu plus de défi?