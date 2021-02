Et allez trois! Filipe Albuquerque triomphe à nouveau aux 24 Heures de Daytona

Après une grande année 2020 au cours de laquelle il a non seulement remporté les 24 Heures du Mans en catégorie LMP2, mais également remporté le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​et l’European Le Mans Series, Filipe Albuquerque est entré «du bon pied» en 2021.

Aux 24 Heures de Daytona, première course de l’année pour le championnat nord-américain d’endurance (IMSA), le pilote portugais est remonté sur la plus haute place du podium, réalisant sa deuxième victoire au général dans la course (la troisième a été obtenue en 2013 dans la catégorie GTD).

À ses débuts à la tête de Wayne Taylor Racing de sa nouvelle équipe, le pilote portugais a partagé le volant avec les pilotes Ricky Taylor, Helio Castroneves et Alexander Rossi.

Une victoire difficile

La course de Daytona s’est terminée avec une différence de seulement 4,704s entre l’Acura de Albuquerque et la Cadillac du Japonais Kamui Kobayashi (Cadillac) et 6,562 secondes entre la première et la troisième place.

L’Acura numéro 10 pilotée par les Portugais a atteint la première place de la course environ 12 heures avant la fin et depuis, il n’a pratiquement jamais quitté cette position, résistant aux «attaques» des adversaires.

A propos de cet événement, Filipe Albuquerque a déclaré: «Je n’ai même pas de mots pour décrire le sentiment de cette victoire. Ce fut la course la plus difficile de ma vie, toujours à la limite, pour tenter de rattraper les progrès de nos adversaires ».

A noter également le résultat obtenu par João Barbosa (qui a déjà remporté la course à trois reprises, la dernière en 2018 partageant une voiture avec Filipe Albuquerque). Cette fois, le pilote portugais a couru en catégorie LMP3 et à la barre d’une Ligier JS P320 Nissan de l’équipe Sean Creech Motorsport a obtenu la deuxième place de la catégorie.