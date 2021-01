Taylor Swift bat le record de « l’album le plus vendu de l’année »

Taylor Swift remporte un nouveau succès dans sa carrière en devenant la première artiste sur les records de l’industrie musicale de États Unis avoir cinq albums les plus vendus de leurs années de sortie respectives, basés sur des disques remontant à 1992.

Selon Billboard, « Folklore« A clôturé 2020 comme l’album avec les ventes les plus élevées pour toute l’année depuis son lancement en juillet, vendant un total de 1 276 millions d’exemplaires jusqu’à l’arrivée de la nouvelle année, étant le seul album qui a dépassé le million de ventes dans l’ensemble année dans les archives de MCR.

Rapide J’aurais déjà réussi à avoir ce titre avec « Amoureux« , Qui en 2019 a vendu 1,09 million d’exemplaires, »Réputation« En 2017 avec 1,9 million, »1984« En 2014 avec 3,66 millions et »Sans peur»En 2009, qui s’est vendu à 3,22 millions d’exemplaires.

Au cours des 12 dernières années, seuls trois des albums les plus vendus n’ont pas appartenu à Rapide ou Adele, qui monopoliserait les premières places des ventes en 2016 et 2015 avec respectivement 1,73 million et 7,44 millions avec l’album »25« , En plus de 2012 et 2011 avec »vingt et un», Qui a vendu 4,41 millions et 5,82 millions au cours des années respectives.

Les deux seuls artistes entre 2009 et 2020 à se hisser au sommet des albums les plus vendus ont été Eminem, qui a réussi à vendre 3,41 millions d’exemplaires avec son album « Récupération”En 2010 et Justin Timberlake en 2013 avec son «L’expérience 20/20« Et ses 2,43 millions, ainsi que sa participation à la bande originale de »Le plus grand showman”En 2018 avec 1,49 million.

Tandis que « Après des heures« de Le weekend parvient à se maintenir à la troisième place du top 10 des ventes, Rapide il resterait avec la dernière position à travers son album « Toujours« , Qui suit une ligne narrative similaire à celle utilisée par »Folklore».

Récemment, Rapide cela révélerait que son ancien style personnel d’écriture de chansons aurait affecté sa vie. «Il y a eu un moment où je suis arrivée en tant qu’écrivain qui n’a écrit que des chansons très personnelles que je sentais intenables pour mon avenir», commentait-elle dans une interview.