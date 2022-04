Le jour où Cole Sprouse a sauvé Jennifer Aniston et David Schwimmer sur le tournage de Friends

célébrités

David Schwimmer et Jennifer Aniston ont acquis une renommée mondiale grâce à leur passage à copains, mais à certaines occasions, ils ont dû être sauvés par d’autres acteurs comme Cole Sprouse. Regarder!

©IMDBDavid Schwimmer, Cole Sprouse et Jennifer Aniston

Ça ne fait pas de doute que copains C’est l’une des séries les plus emblématiques de l’histoire de la télévision. Son premier épisode a été diffusé en 1994 et le dernier en 2004, donnant à la bande un total de dix saisons. Cependant, malgré le passage du temps, cette production est encore bien connue, surtout maintenant qu’elle est disponible sur hbo max où vous pouvez également voir la spéciale qu’ils ont faite l’année dernière.

Lors de la réunion qui a eu lieu en 2021, le casting complet de copains Il a rendu ses fans fous pour le simple fait qu’ils se soient remis ensemble. En effet, avec le succès des séries américaines, toutes ont réussi à se catapulter à la renommée internationale. A leurs débuts, en 1994, ce sont tous de jeunes acteurs qui commençaient à briller, mais aujourd’hui ce sont de grandes stars et, en partie, c’est grâce à leurs rôles dans ce strip qu’ils ont pu montrer tout leur talent.

Parmi eux figurent bien entendu Jennifer Aniston qui a donné vie à Rachel et David Schiwmmer qui a joué Ross. Les acteurs étaient deux des plus aimés de la distribution et, en fait, ils ont atteint un tel point qu’ils sont actuellement deux des plus connus et reconnus. Ses personnages ont marqué des générations et, comme si cela ne suffisait pas, ils continuent de le faire.

Cependant, il convient de noter qu’à une occasion ou à une autre, lors du tournage de copains Ils avaient besoin d’aide. Et, la chose la plus frappante à ce sujet est que celui qui a été là pour les aider était Cole Sprouse, qui à l’époque n’était qu’un enfant. Dans cette série, l’acteur a personnifié Ben Geller, le fils de Ross il a donc eu plus d’une scène avec eux.

Alors, quand David et Jennifer ont oublié une ligne dans leurs scènes, Cole Sprouse Il était là pour les sauver. C’est grâce à Instagram que la vidéo de ces moments est devenue virale puisqu’elle a été publiée par un internaute. Dans l’audiovisuel, on voit comment l’acteur a complété chacun des dialogues de ses collègues démontrant qu’en plus d’être appliqué, il était un fan de fiction.

