Qui chante la chanson d’ouverture de The Big Bang Theory

Au fil des ans, il y a eu un grand nombre de séries comiques qui sont restées dans l’esprit et le cœur des téléspectateurs, mais sans aucun doute, l’une des plus mémorables de ces dernières années est »La théorie du Big Bang ».

En plus de tout l’humour de la série, l’une des sections dont beaucoup se souviennent est sans aucun doute la chanson d’ouverture de » The Big Bang Theory », car étant si rapide et accrocheuse, elle est restée avec le public et est l’une des plus reconnu, même par ceux qui n’ont pas vu la série.

Le thème qui chante sur les galaxies, les dinosaures, les pyramides, les Néandertaliens et toutes sortes d’événements historiques, va comme un gant pour les sujets scientifiques qui sont abordés dans chacun de ses épisodes. Intitulée »The History of Everything », la chanson est chantée par le groupe canadien, Mesdames nues.

Cela pourrait aussi vous intéresser : God Save the Queen : connaître l’histoire de la chanson des Sex Pistols







Le groupe a commencé composé d’Ed Robertson, Steven Page, Jim et Andy Creeggan et Tyler Stewart. En 1995, Andy Creeggan est remplacé par Kevin Hearn, jusqu’à ce que Page quitte le groupe en 2009 et que le groupe soit réduit à quatre.

Le thème d’ouverture de » The Big Bang Theory » était l’un des plus grands succès des Barenaked Ladies, mais ce n’était pas la seule fois qu’elles composaient une chanson pour une série télévisée. Sa chanson » Get in Line » a également été incluse sur la bande originale de » King of the Hill », tandis que » It’s All Been Done » a été utilisée comme chanson thème de la série animée » Baby Blues ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le Seigneur des anneaux : la trilogie de Peter Jackson n’allait être qu’un film

Bien que » The Big Bang Theory » ait créé son dernier chapitre en 2019, la série compte toujours un grand nombre de fans, beaucoup répétant ses épisodes sur diverses plateformes de streaming telles que HBO Max.

CBS diffuse actuellement la série » Young Sheldon », qui suit la vie de Sheldon Cooper avant celle vue dans » The Big Bang Theory ».