Text for You : Sam Heughan et Priyanka Chopra vivent une romance passionnée dans leur nouveau film

images sony

Sam Heughan et Priyanka Chopra travailleront ensemble pour la première fois en Texte pour vous, un nouveau film romantique qui a déjà une date de sortie. Connaître tous les détails.

© GettyPriyanka Chopra et Sam Heughan

Le succès des films romantiques semble imparable. Depuis l’année dernière, les films qui composent ce genre font fureur et certains sont les plus choisis par le public. À tel point que pour les prochains mois, certains studios préparent déjà leur prochaine rage. Parmi eux se trouve Texte pour vousun film qui mettra en vedette Sam Heughan Oui Priyanka Chopra Jonas, où tous deux vivront une idylle passionnée.

Réalisé et écrit par Jim Strouse, Texte pour vous appartient à Screen Gems et, malgré le peu d’informations sur le film, la vérité est qu’il a déjà été répertorié comme l’un des plus attendus. Ce n’est pas seulement à cause du protagonisme de Sam Heughan Oui Priyanka Chopra Jonas, mais aussi Céline Dion, Russell Tovey, Steve Oram, Lydia West et bien d’autres stars auront leur rôle dans cette histoire.

En outre, Texte pour vous, en plus d’avoir un casting digne d’applaudissements, est l’une des histoires romantiques les plus connues. Le film est une adaptation du film allemand SMS Fur Dich sorti en 2016. Bien sûr, ce n’est pas la première fois que ce long métrage est adapté en anglais, mais de nombreux fans ont applaudi la combinaison entre Sam Heughan Oui Priyanka Chopra qui sont également devenus de grands amis.

+ Tout sur Text for You :

– Quand est-ce que ça sort ?

L’annonce de ce film est intervenue en 2019 et en octobre 2020, le rôle principal de Heughan et Chopra est confirmé. Au cours de ce même mois, le tournage a commencé et s’est terminé au début de 2021. Le long temps d’enregistrement s’est produit puisque, par exemple, Sam travaillait également sur la sixième saison d’Outlander. Cependant, pour le plus grand bonheur des fans, ce film a déjà une date de sortie.

Ce sera le 10 février prochain quand, enfin, Texte pour vous frapper les théâtres. Pour le moment, cette date est pour les États-Unis et il n’a pas été confirmé s’il en sera de même en Amérique latine. Mais sinon, il sortira probablement dans les salles latino-américaines à la mi-2023.

– De quoi parle Text for You ?

Ce film raconte l’histoire d’une femme (Priyanka Chopra) qui a tragiquement perdu son fiancé et cherche les moyens les plus fous pour soulager sa douleur. Mais, l’un de ceux qui fonctionnaient le mieux pour lui commençait à envoyer un SMS à son ancien numéro de téléphone portable sans savoir qu’il avait déjà été réaffecté à un autre homme qui vit de l’autre côté de la ville (Sam Heughan).

Cet inconnu traverse une dépression similaire et il décide donc de rencontrer cette jeune femme qui lui envoie des textos tout le temps. À tel point que, lors de leur premier rendez-vous, ils ne peuvent s’empêcher de ressentir une connexion, mais il semble que ne pas oublier le passé compliquera leur relation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂