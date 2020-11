Le tarot indique des étapes lentes mais vers un havre de paix

Une semaine pleine de mouvement et de recherche de changement. C’est ce à quoi il faut s’attendre pour la période du 9 au 15 novembre, selon l’interprétation des cartes de Tarot.

Ce sont des jours difficiles, où rien ne semble aller, mais nous trouverons tous notre place, même à un rythme lent. Nous devons être conscients que le moment est venu d’agir.

Ce qui est sûr, c’est que tout ce que nous apprenons va commencer à être utilisé, pour mettre fin à nos angoisses. Lisez les prédictions suivantes:

Le pèlerinage 56 – Vous bougez plus chaque jour, vous cherchez à changer d’énergie et à vous connecter avec tout ce qui semble bon dans votre vie. C’est un moment où vous ressentez le besoin de changer vos relations et de vous purifier.

Témoignage 39 – À ce moment-là, vous avez trouvé un nouveau chemin pour votre vie. Vous sentez que le moment est venu d’aider les personnes que vous aimez avec tout votre apprentissage et votre fidélité.

Conjecture 47 – Il est temps pour vous d’agir, car vous savez que rien ne peut vous arrêter à ce moment-là. Vous êtes isolé depuis longtemps dans l’environnement dans lequel vous vivez. Alors libérez-vous pour trouver la solution que vous attendiez.

Récapitulation 58 – Vous apprenez à gérer toutes les situations improbables dont vous ne pensiez pas qu’elles vous arriveraient; apprend de toutes les expériences et se concentre sur ce qui vous apporte la paix.

Crépuscule 18 – Vous vivez une grande instabilité et les situations qui surviennent sont incertaines. Il est perdu sans savoir comment agir ni où aller. Tout est très sombre et vous voulez une solution rapide.

