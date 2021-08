Jason Momoa taquine son film Buddy Cop avec Dave Bautista

Dans le vrai style « quelle différence fait une semaine », dans les jours où Dave Bautista a lancé son idée de faire équipe avec Jason Momoa dans un

« {Lethal Weapon style buddy cop movie »}, nous avons vu Momoa confirmer que le couple avait parlé du projet et avait déjà fait des efforts pour en faire une réalité. Alors que Momoa original a annoncé la progression de la collaboration de quelque chose que Bautista avait « jeté dans l’atmosphère » à une véritable perspective de film, il a récemment été interviewé par Divertissement hebdomadaire et a fourni un peu plus de détails sur la façon dont tout cela s’est produit et comment maintenant son téléphone n’arrête pas de sonner à ce sujet.

« C’est incroyable – vous essayez de travailler toute votre carrière pour obtenir une opportunité comme celle-ci, et il tweete juste quelque chose [to make it happen] », a déclaré Jason Momoa. » Et puis on m’a posé des questions à ce sujet sur Corden, et maintenant nos téléphones n’arrêtent pas de sonner. Donc, il est sûr de dire que l’un se produit. Il m’a envoyé un texto en premier, c’est à quel point il est respectueux. J’étais comme, ‘Enfer oui. Dites-moi où signer, je suis dedans. Et puis il s’avère qu’il l’a juste tweeté juste après avoir obtenu mon approbation. Et puis c’est devenu viral. Vous vous dites : ‘Très bien, eh bien, c’est aussi simple que ça. Faisons-le, mon pote.' »

« J’espère que quand j’aurai l’âge de Bautista, je pourrai toujours faire ce qu’il fait », a déclaré Momoa à propos de l’homme de 52 ans. Gardiens de la Galaxie Star. « C’est l’un de ces gros gars qui peuvent très bien bouger et se battre. J’ai beaucoup de respect pour lui et Dwayne [Johnson] parce que faire ce genre de lutte est beaucoup de larmes sur votre corps pendant longtemps. Je sais que je le sens, et j’ai 42 ans. Et ces gars-là sont toujours des durs à cuire. «

Bautista et Momoa sont apparus ensemble dans l’émission Apple TV+ Voir, et partagez également du temps d’écran dans le prochain remake de Dune, il est donc clair qu’avec l’ajout de leur nouveau projet, le couple a une assez bonne relation de travail. Pour cette raison, l’idée que les deux s’associent dans un style similaire à celui de Arme fatale, Tango & Cash et tous ces autres films des années 80 qui réunissent deux personnages apparemment opposés en sont un qui a instantanément attiré l’attention de leurs fans et des cinéphiles en général.

On ne sait pas quand nous verrons réellement ce film, car Momoa est en train de filmer Aquaman et le royaume perdu, tandis que Dave Bautista va bientôt reprendre le tournage avec James Gunn pour Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 et le Spécial vacances mettant en vedette la foule Marvel. Nous devons également nous rappeler qu’il n’y a pas encore de script, nous ne devrions donc pas vraiment nous attendre à voir leur équipe en place avant 2024, à condition que tout se passe bien d’ici là.

En attendant, les deux acteurs peuvent être vus dans la nouvelle version de Dune, qui présente également un certain nombre d’autres stars de Marvel, notamment Zendaya, Josh Brolin et Chevalier de la luneest Oscar Isaac. Le film sort en salles et sur HBO Max le 22 octobre.