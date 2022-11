Ryan Renolds a travaillé sur un scénario pour un spécial de Noël Deadpool

L’acteur Ryan Reynolds a révélé qu’il avait déjà collaboré à l’écriture d’un scénario pour un film de Noël mettant en vedette Dead Pool. Dans une interview, Reynolds a expliqué qu’il était prévu de sortir un spécial de Noël mais qu’il a finalement été abandonné.

« Il y a quatre ans Rhett Reese, Paul Wernick et j’ai écrit un film de Noël avec Deadpool », a expliqué l’acteur. »Mais il a été perdu dans le processus d’acquisition renard par Disney et il n’a jamais été fait. Peut-être qu’un jour nous pourrons faire ce film. Ce n’est pas une comédie musicale, mais c’est un film complet de Deadpool Christmas. Alors un jour. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : les fans demandent à Hugh Jackman de porter le costume jaune de Wolverine dans Deadpool 3

Bien que ces dernières années, de nombreux fans se soient demandé ce qu’il adviendrait du personnage de Deadpool après l’acquisition de Fox par Disney, il a déjà été confirmé que » Deadpool 3 » ramènera Reynolds en vedette déjà Hugh Jackman comme Wolverine, étant une histoire située dans l’univers cinématographique Marvel.

Le film était en développement au studio 21st Century Fox avant que The Walt Disney Company n’acquière la société. Le directeur exécutif de Disney, Bob Iger, a confirmé que « Deadpool 3 » était toujours en développement et qu’il conserverait l’humour et les scènes pour adultes comme les épisodes précédents.

Bien que les détails de l’histoire soient inconnus pour le moment, des rumeurs suggèrent que » Deadpool 3 » emmènera ses héros dans une tournée des films Marvel passés, y compris les épisodes » Fantastic Four » de Fox, le principal méchant étant Danger, un robot puissant. basé sur » X-Men’s Danger Room ».

Des rapports ont confirmé que Owen Wilson reprendra son rôle de bureaucrate voyageant dans le temps Mobius, qui est apparu pour la première fois dans la série Disney + « Loki », tandis que zazie beetz est en pourparlers pour revenir en tant que Domino de la tranche précédente.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Quentin Tarantino parle de l’adaptation Marvel qu’il aimerait réaliser

Alors qu’un troisième film Deadpool a déjà excité les fans, beaucoup espèrent voir Jackman revenir en tant que Wolverine, un personnage qu’il a joué dans neuf films différents de la franchise X-Men, plus récemment dans » Logan » de 2017.

Le réalisateur du dernier film Wolverine de Jackman, James Mangold, a approuvé » Deadpool 3 », disant que » LOGAN » sera toujours là. Multivers ou prequel, time warp ou wormhole, canon ou non-canon ou même sans justification, j’ai hâte de voir les trucs dingues que mes chers amis Reynolds et Jackman vont inventer ! »

»Deadpool 3 » est prévu pour le 6 septembre 2024.