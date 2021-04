Le grand de Tom Hank était presque un film d’horreur avec Robert De Niro

Certains rôles restent fidèles aux acteurs tout au long de leur carrière, quels que soient les autres rôles qu’ils jouent. Aujourd’hui, Tom Hanks joue peut-être M. Rogers et Robert Langdon, mais pour de nombreuses générations de fans, l’acteur sera toujours connu sous le nom de Forrest Gump. En fin de compte, un autre des rôles emblématiques de Hanks, le personnage principal du film de 1988 Gros, est presque allé à Robert De Niro, comme l’a récemment révélé la femme principale du film, Elizabeth Perkins.

Actrice @ElizbethPerkins dit que Robert De Niro a été initialement choisi comme Josh dans le film Big de 1988. #WWHLpic.twitter.com/Qi7PyaxEQL – WWHL (@BravoWWHL) 8 avril 2021

« Oui, Robert de niro a en fait été jeté dans le rôle de Josh dans le film ‘Big. Il s’est effondré parce qu’il avait un conflit d’horaire, puis ils sont allés voir Tom Hanks. C’est comme un film totalement différent dans mon cerveau avec Robert De Niro. «

Gros raconte l’histoire d’un jeune enfant qui souhaite devenir adulte et qui se transforme du jour au lendemain en adulte. Tom Hanks a joué la version adulte du personnage, un homme-enfant littéral qui tente de s’adapter à son apparence mature tout en ayant le cœur d’un adolescent naïf.

Le film a été un énorme succès au box-office et a été l’un des premiers succès au box-office de Hanks qui l’a établi comme un homme de premier plan fiable. L’idée de De Niro à la place de Hanks jouant le rôle d’un garçon coincé dans le corps d’un homme est étrange, c’est le moins qu’on puisse dire. Bien que nous aurions beaucoup aimé voir De Niro interpréter la chanson rap du film ou le duo de danse sur le clavier électrique géant.

Cependant, ces éléments fantaisistes ont probablement été ajoutés au script après que De Niro a quitté le projet et que Hanks a été amené à sa place. Selon Perkins, l’interprétation de De Niro du personnage principal aurait été plus sombre, et en fait, la comédie familiale était à l’origine censée avoir une ambiance plus «d’horreur».

« [De Niro] était plus maussade. C’était plus un – un peu plus un film d’horreur. Robert De Niro déambule dans les rues de New York. Ce que Tom Hanks y a apporté était tellement plus léger. «

Alors que les films où le personnage principal change de corps sont généralement tournés comme des comédies, l’année dernière Bizarre, qui impliquait un tueur en série échangeant des corps avec un adolescent du secondaire, montre à quel point le concept se prête également au genre de l’horreur. Donc un plus sombre Gros mettant en vedette Robert De Niro semble que cela aurait pu être intéressant.

On pense que De Niro, qui avait joué des rôles très dramatiques pendant de nombreuses années, voulait essayer quelque chose de différent, ce qui l’a amené à poursuivre le rôle principal dans Gros. Pourtant, alors que le public n’a jamais pu voir la version de De Niro de Gros, l’acteur a réussi à plonger ses orteils dans le genre comique la même année avec la sortie de Course de minuit, où De Niro a joué le rôle du chasseur de primes Jack Walsh. Pendant ce temps, Hanks a pu profiter de l’occasion qui lui était offerte par la sortie de De Niro pour occuper le rôle principal dans Gros la sienne, relançant une carrière cinématographique qui n’a cessé de se renforcer depuis.

Sujets: Big