10 choses à savoir sur Özge Özpirinçci, l’actrice turque qui joue Bahar dans « Woman »

Les feuilletons turcs ont capturé le public de différentes parties du monde et après le succès de productions comme «Eternal Love» «(Kara Sevda») et «Dreaming Bird» («Erkenci Kuş»), c’est maintenant au tour de «Femme»(« Kadın »).

Avec une histoire axée sur le dépassement, la force face aux défis, le sacrifice, l’amitié et l’aide, ce drame qui parle d’amour envers la famille et de survie face à la perte d’un être cher a déjà été vendu dans plus de 50 pays. parmi eux les États-Unis, le Mexique, l’Argentine et le Brésil.

«Kadin» (le vrai nom en turc, sa langue d’origine) met en vedette Bahar, qui est joué par Özge Özpirinçci. Voici 10 choses que vous devez savoir sur cette actrice.

1. Il est né à Istanbul le 1er avril 1986. Actuellement, l’actrice turque a 34 ans .

2. A une relation avec Burak Yamantürk depuis 2015.

3. Özge Özpirinçci a étudié l’administration des affaires à l’Université Sabancı d’Istanbul.

4. En 2008, elle a commencé à assister à des auditions pour des publicités, étant choisie le visage d’une marque de brownies.

5. Grâce à cette publicité, il s’est fait connaître dans son pays. Après cela, il a commencé sa carrière dans le monde du théâtre.

6. Sa première apparition à la télévision était dans Cesaretin Var Mı Aşka (« As-tu le courage d’aimer? », En espagnol), de 2007 à 2011.

7. À ce jour Il a participé à 10 productions télévisuelles tels que: «Kavak Yelleri» (vents de peuplier) en 2008, «Melekler Korusun» (Bénissez les anges) en 2009, «Al Yazmalım» (cher) en 2011, «Aşk Yeniden» (Aime à nouveau) en 2015, entre autres

8. Il a également joué sur grand écran dans cinq films. Ce sont: «Veda» (adieu) en 2010, «Anadolu Kartalları» (Aigles d’Anatolie) en 2011, «Kayıp» (perdu) en 2012, «Karışık Kaset» (cassette mixte) en 2014 et «Acı Tatlı Ekşi» ( Bitterweet amer) en 2017.

9. Elle compte plus de 3,3 millions d’abonnés sur Instagram, où elle est très active.

10. Sa hauteur est de 1,60 mètre.

HISTOIRE DE « FEMME »

Bahar (Özge Özpirinçci) est une jeune veuve avec deux enfants qui vit dans un quartier très pauvre. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, et après la mort accidentelle de son mari Sarp (Caner Cindoruk), elle doit élever seule sa fille de 8 ans, Nisan (Kübra Süzgün), ya Doruk (Ali Semi Sefil), 3. Et il est aidé dans cette tâche par sa jeune voisine, une mère célibataire peu honorable, et sa collègue, une femme qui a été reniée par son mari.

Bahar tombe gravement malade et, après vingt ans, renoue avec sa mère Hatice (Bennu Yıldırımlar), qu’elle blâme d’abandon. Elle devra affronter les fantômes du passé et sa sœur, Sirin (Seray Kaya), une jeune femme sans scrupules qu’elle ne connaissait pas et qui avait une relation amoureuse avec son défunt mari.

Lorsque la jeune femme apprend cette trahison, la douleur de la perte se transforme en colère et son monde s’effondre. Mais, il y a beaucoup de questions en cours de route … son mari est-il vraiment décédé?

« Woman » est une histoire de dépassement, de force face aux défis qui surgissent chaque jour, de sacrifice pour les personnes que nous aimons, d’amitié et d’aide. C’est un drame émotionnel, centré sur l’amour de la famille et la survie face à la perte d’un être cher. Mais c’est aussi une histoire d’amour passionné, de trahison, de secrets indicibles et de pardon. Comment en cas de réel besoin, seule l’aide de vos proches peut sauver une personne de l’abîme.

SAISONS ET CHAPITRES DE « FEMME »

Première saison : 32 chapitres. Diffusion originale: du 24 octobre 2017 au 5 juin 2018.

: 32 chapitres. Diffusion originale: du 24 octobre 2017 au 5 juin 2018. Deuxième Saison : 32 chapitres. Diffusion originale: du 2 octobre 2018 au 28 mai 2019.

: 32 chapitres. Diffusion originale: du 2 octobre 2018 au 28 mai 2019. Troisième saison: 17 chapitres. Diffusion originale: du 1er octobre 2019 au 4 février 2020.

