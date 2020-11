Pourquoi le chanteur de «  Blinding Lights  » est couvert de bandages

The Weeknd a eu beaucoup de temps à l’écran aux American Music Awards 2020. Le chanteur / compositeur, de son vrai nom Abel Tesfaye, a remporté 3 prix et interprété 2 de ses chansons lors de la récente cérémonie de remise des prix. Cependant, la performance la plus audacieuse de The Weeknd aux AMA était peut-être son apparition. Son visage, couvert d’ecchymoses et de bandages, a inquiété certains fans. Pourquoi l’artiste «Blinding Lights» avait-il l’air si battu?

The Weeknd continue de jouer dans son personnage « After Hours »

The Weeknd reçoit un prix aux American Music Awards 2020 le 22 novembre | ABC via Getty Images

The Weeknd peut-il sentir son visage? De nombreux téléspectateurs des American Music Awards se sont demandé la même chose en regardant l’émission 2020. Tout au long de la nuit – au milieu de 3 discours d’acceptation et d’une interprétation de 2 de ses chansons, «In Your Eyes» et «Save Your Tears» – le chanteur a enfilé des bandages, qui semblaient dissimuler des bleus sombres.

Cependant, l’apparence horrible de The Weeknd n’a rien à craindre; les bandages jouent dans un personnage qu’il a développé au cours des derniers mois.

Selon un profil dans GQ du début de l’année, The Weeknd a créé un scénario qui s’est déroulé au cours de 4 de ses clips musicaux – de «Heartless» à «In Your Eyes».

Contrairement à d’autres artistes, qui «deviennent des personnages entièrement différents pour chaque nouvelle vidéo», The Weeknd voulait incarner une personne pour chaque vidéo créée pour l’album, Après des heures.

Le chanteur de « The Hills » a proposé « le concept d’un » personnage « qui perd la tête à Vegas », a expliqué The Weeknd. Il s’est ensuite associé au cinéaste Anton Tammi, et les 2 créatifs ont repris le projet et l’ont suivi.

«Après avoir fait ‘Heartless’, j’ai commencé à tomber amoureux de ‘The Character’», a écrit The Weeknd. «Je voulais le voir davantage à l’écran et je pouvais voir qu’Anton voulait tirer plus de moi en le jouant. Ils ont finalement écrit l’intrigue du reste de la série vidéo.

Le chanteur de ‘Blinding Lights’ explique sa tenue AMA

En janvier 2020, The Weeknd a commencé à montrer différents endroits dans la tenue rouge et noire reconnaissable, comme sur The Late Show avec Stephen Colbert. Pour le Colbert performance, The Weeknd est allé sans bandages – mais quelques semaines plus tard, il a chanté « Blinding Lights » sur le spectacle de Jimmy Kimmel, avec un visage cogné. Tout cela est lié à la progression du scénario du personnage.

«Un arc narratif émerge, décrivant astucieusement une spirale descendante», a noté GQ à propos des vidéos. Sa tenue vestimentaire reste la même, apparemment même lors d’événements comme les AMA: «un pantalon, une chemise et une cravate noirs associés à une veste de costume rouge».

Apparemment, The Weeknd est un cinéphile total – et il a tiré une tonne d’inspiration du cinéma pour son Après des heures vidéos. Selon GQ, le chanteur a été inspiré par «Andrzej Żuławski’s Possession » aussi bien que « Peur et dégoût à Las Vegas»Et le« film d’horreur érotique Problèmes tous les jours. » Pour «In Your Eyes», The Weeknd a révélé que le clip est une référence à «presque tous les films à suspense auxquels vous pouvez penser dans les années 70 et 80».

The Weeknd a expliqué la vraie signification de «Blinding Lights» à Esquire:

… Comment vous voulez voir quelqu’un la nuit, et vous êtes en état d’ébriété, et vous conduisez vers cette personne et vous êtes juste aveuglé par les lampadaires, mais rien ne peut vous empêcher d’essayer d’aller voir cette personne, car vous êtes si seul.

La chanson, les vidéoclips et, bien sûr, le long-con du bandage-costume, tout montre un côté profondément sombre et graveleux de The Weeknd.

«Je ne veux jamais promouvoir la conduite en état d’ébriété», a précisé le chanteur, «mais c’est ce que la nuance sombre est.

The Weeknd fait le ménage aux AMA pour son nouvel album et ses nouvelles chansons

Dans l’interview d’août 2020 avec Esquire, The Weeknd a expliqué que sa tournée pour Après des heures – qui était prévue pour cette année, avant que la pandémie ne frappe – était également centrée sur ce personnage. Comme la publication l’a confirmé:

Lui et son équipe avaient imaginé une expérience théâtrale, comme une pièce de théâtre en 3 actes ou un opéra rock racontant l’histoire du personnage de la vidéo « Blinding Lights », un homme ensanglanté et battu dans une veste rouge pointue, essayant désespérément de fu * k, boisson, drogue (peut-être meurtre?) son chemin hors du chagrin et dans la maturité émotionnelle.

Cependant, à la lumière de la quarantaine de 2020, The Weeknd a dû réduire la «vie» de son personnage – en l’exécutant lors de diverses apparitions de remise de prix, comme les AMA.

The Weeknd se produit pour les American Music Awards 2020 le 22 novembre 2020 | AMA2020 / Getty Images via Getty Images

Malgré son apparence inquiétante, The Weeknd a nettoyé lors de la remise des prix 2020. Le chanteur a finalement remporté 3 statues au total: une pour « Favorite Male Artist – Soul / R&B », une pour « Favorite Album – Soul / R&B » pour son album Après des heureset un autre pour « Favorite Song – Soul / R&B » pour sa chanson « Heartless ». The Weeknd a dédié le prix de l’album à Prince, un autre créateur prêt à l’emploi.