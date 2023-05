Le fondateur et producteur de Menudo a fait l’objet d’une enquête pour abus sexuel sur un ancien membre alors qu’il avait 14 ans

Etablissements JC David Filets de Haddock entier fumés à l'ancienne 280g

Nos Eglefins suivent à la lettre une préparation digne d’un savoir-faire ancestral. Ils sont saumurés, puis plongés dans du rocou, fruit dont le pigment naturel donne au produit sa couleur caractéristique. Après maturation, le poisson est délicatement positionné dans nos coresses (fours à bois traditionnels) pour être fumé à froid. Plusieurs heures plus tard, le Haddock révèle sa chair douce et moelleuse. Nos labels entrepreneurs + engagés, MSC et EPV sont à l’image de nos valeurs, vous assurant des pratiques éthiques et responsables, des produits issus de la pêche durable, des méthodes de préparation ancestrales et artisanales, et l’excellence du savoir-faire français.