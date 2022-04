Netflix a créé un nouveau k-drama qui pourrait détruire Bridgerton

Netflix

Bridgerton a de nouveau marqué l’histoire sur Netflix avec la première de sa deuxième saison, mais récemment, une nouvelle série a été lancée qui pourrait la détrôner. Connaître tous les détails.

©NetflixPhoebe Dynevor dans Bridgerton 2

Battre Bridgerton C’est un défi que peu de séries sont encouragées à relever. La fiction créée par Shonda Rhimes et basée sur les livres de Julia Quinn est un succès mondial et, apparemment, rien ne l’arrête. En réalité, Netflix il ne semble pas disposé à arrêter de parier dessus puisque la bande a déjà deux saisons disponibles sur la plateforme et en créera deux autres. C’est parce que leurs histoires d’amour et leur mise en scène ont fait fureur dans le strip.

Cependant, il convient de noter que maintenant Bridgerton risquerait d’être détrôné. Pour le moment, les épisodes mettant en vedette Jonathan Bailey a battu des records lors de son premier week-end de sortie et de sa première semaine. Cependant, il semble que maintenant une nouvelle série arrivée sur Netflix va la renverser puisqu’elle est venue se positionner à la deuxième place des plus regardées.

Il s’agit de k drame Offre d’emploi qui est arrivé sur la plateforme comme une proposition romantique très attrayante pour tous les fans. Après des succès comme Alarme d’amour, le géant du streaming n’a aucun doute sur le fait de continuer à capturer ce type de fiction et, maintenant, il l’a encore fait. Mettant en vedette Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-gue, Seol In-a et Lee Duck-hwa, cette fiction compte 14 épisodes qui sont diffusés une fois par semaine sur le service à la demande.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Offre d’emploi ça dit: « Ha-ri se fait passer pour son amie lors d’un rendez-vous à l’aveugle pour effrayer le prétendant. Mais le plan change lorsqu’il s’avère que c’est son PDG, qui lui fait une proposition inattendue.”. Une prémisse qui a ravi les fans qui y ont déjà joué pendant un total de 32 520 000 heures. Ce nombre la place en tête de la liste des séries non anglophones les plus regardées.

Quant à Bridgertonla fiction créée par Shonda Rhimes cumule 251 740 000 heures de visionnage, ce qui en fait le strip le plus réussi sur Netflix. Même si, à vrai dire, Offre d’emploi il a encore dix épisodes à diffuser. Les chapitres restants, qui ne sont pas encore disponibles sur le Plate-forme, sortira deux fois par semaine. C’est-à-dire, les prochains sortiront le 11 avril, les suivants le 18, les septième et huitième le 25, les 9 et 10 le 2 mai et quant aux deux derniers (11 et 12), on ne sait pas encore quand ils sera publié.

