Tatum Matthews parle de devenir un personnage IA dans The Artifice Girl

Tatum Matthewsqui joue dans La Fille Artificielle en tant que Cherry, a expliqué ce que c’était que de faire le film et de jouer un personnage d’IA. La prémisse du film suit une cerise, qui a été conçue pour piéger les pédophiles. S’adressant à Fangoria, Matthews a révélé qu’elle n’avait jamais joué un tel rôle auparavant, donc les nouveaux défis qui en découleraient faisaient partie de ce qui l’avait attirée vers le projet.





« J’ai juste essayé de l’aborder comme une vraie fille parce que même si ce n’est pas le cas, elle est capable d’apporter cette spontanéité que les IA ne pourront jamais apporter, alors je voulais m’assurer que cela se ferait sentir. Mais je devais aussi trouver où ajoutez ces petites touches où vous pouvez en quelque sorte dire que quelque chose ne va pas parce qu’ils sont vraiment, vraiment doués pour paraître naturels, et Cherry a été conçu pour tromper les gens, ces prédateurs en ligne. Je voulais être sûr que c’était crédible, mais en même temps fois, vous avez un peu l’impression qu’elle n’est pas réelle. »

Pour se préparer au rôle, Matthews a travaillé avec Alexa, l’assistante virtuelle d’Amazon, pour développer la voix au son robotique. Alexa a également aidé Matthews à dire correctement les grands mots techniques de ses répliques, ce que le réalisateur du film l’a également aidée. Bien sûr, apprendre vos lignes est une chose. Le physique dont vous avez besoin pour un rôle en est une autre.

« Je suppose que je me suis juste mis à sa place et que je me suis concentré sur le fait qu’elle soit presque impassible, mais aussi sur la recherche de ces moments où je pouvais, comme, incliner un peu la tête, cela semblait naturel. Le clignotement était le principal chose; quand je n’avais pas de répliques, je me concentrais vraiment sur ça. »





Acteurs Et Réalisateurs

Photos de rue de papier

L’écrivain et réalisateur de La Fille Artificielle était Franklin Ritch, qui a également joué dans le film. Lui et Matthews avaient collaboré dans le passé sur quelques courts métrages avant cela, son premier long métrage. Sa confiance en Ritch et au reste de l’équipe a rendu plus facile qu’il ne l’aurait été de prendre un film avec un sujet plus lourd.

« [Ritch] était super! Personnellement, j’adore les réalisateurs qui me font des retours après les prises car je suis très ouvert à ça. Il est également ouvert aux commentaires des acteurs et de l’équipe, mais il était vraiment doué pour dire « OK, ça a vraiment fonctionné » ou « Peut-être que nous devons travailler un peu là-dessus ». Les ajustements qu’il m’a donnés étaient si bons, et ça n’aurait pas été le même film sans lui. »

Un autre membre de la distribution du film était Lance Henriksen, qui a récemment célébré son 83 anniversaire. Entre autres rôles, Henriksen est connu pour jouer un célèbre robot, Bishop, dans Aprivilèges, écrit et réalisé par James Cameron. Avant cela, Henriksen a également été considéré pour le rôle de Terminator dans le film de 1984 avant d’être choisi pour le rôle de soutien du détective Vukovich.

« Je n’ai pas vu beaucoup de [Henriksen’s] films, mais j’ai vu des extraits de ses films emblématiques, et il est une telle légende et mérite certainement ce titre. Il était incroyable de travailler avec lui, juste une personne très terre-à-terre et ancrée. Il est vraiment sage et m’a donné beaucoup d’informations utiles sur l’industrie. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des acteurs ou des réalisateurs avec qui elle aimerait travailler ensuite, Matthews a mentionné deux de ses modèles d’acteur, Amanda Seyfried et Meryl Streep. Comme vous devrez peut-être le deviner sur la base de cette déclaration, Matthews aime Maman Mia ! et pense que les acteurs mentionnés après sont vraiment divertissants.

« Les réalisateurs sont bons ; il faudrait que j’y réfléchisse un peu, mais j’aimerais être dans n’importe quel genre que je n’ai jamais fait ou tout ce qui me permettra d’être plus diversifié dans ce que je fais. Je Je veux être différent dans chaque film que je fais, donc je suis juste excité et j’espère que quelqu’un verra ça et sera inspiré. »

La Fille Artificielle est actuellement disponible pour regarder dans les salles et en streaming.