Le film télévisé russe du Seigneur des anneaux, perdu depuis longtemps, refait surface sur YouTube

Réjouir. le Seigneur des Anneaux les fans, en particulier ceux qui parlent couramment le russe, ont une relique du passé à apprécier. Un film conçu pour la télévision, diffusé à l’origine à la télévision soviétique dans les années 90, a refait surface en ligne et est maintenant disponible gratuitement sur YouTube. Le film avait longtemps été perdu dans le temps, mais a été récemment téléchargé, ce qui le rend largement disponible pour la première fois depuis des décennies.

L’adaptation en langue russe de l’épopée fantastique tentaculaire de JRR Tolkien est maintenant sur YouTube en deux parties. Titré Khraniteli, il est basé sur le premier roman de la série de romans bien-aimée de l’auteur. Il a été diffusé à l’origine en 1991 à la télévision de l’époque soviétique, mais a depuis été relégué dans l’obscurité. Cependant, le successeur de la télévision de Leningrad, 5TV, a récemment téléchargé les deux parties de l’adaptation sur sa chaîne YouTube. Depuis, ils ont accumulé des centaines de milliers de vues, de nombreux fans de Tolkien découvrant l’adaptation pour la première fois.

Inutile de dire qu’il s’agit d’une interprétation très différente du matériel que celle de The Fellowship of the Ring de Peter Jackson, sorti une décennie plus tard en 2001. D’une part, ces films sont sur des planètes totalement différentes en termes de budget et de valeur de production. . La version russe s’impose rapidement comme une affaire plus modeste. Mais cela présente également une vision différente de la présentation des mots de Tolkien à l’écran. Des éléments du livre, comme le personnage de Tom Bombadil, sont présents dans cette version qui n’étaient pas dans les adaptations de Jackson.

JRR Tolkien La communauté de l’anneau a été publié à l’origine en 1954, avec la trilogie complète de romans rassemblés plus tard pour raconter le plein le Seigneur des Anneaux conte. Ils ont servi de suite au livre bien-aimé de Tolkien Le Hobbit. Peter Jackson s’adaptera plus tard La communauté de l’anneau, Les deux tours et Le retour du roi dans une épopée tentaculaire de trois films. Il ferait de même pour Le Hobbit, bien que ces films n’aient pas continué à trouver le même niveau d’acclamation critique.

Alors que Khraniteli a été principalement relégué à une note de bas de page dans les annales de l’histoire de la culture pop, Peter Jackson est devenu le Seigneur des Anneaux dans l’une des franchises les plus réussies de l’histoire. Au total, ses six films relatant la saga de la Terre du Milieu ont rapporté plus de 5,8 milliards de dollars au box-office mondial. Le retour du roi a également remporté le prix du meilleur film aux Oscars. Les films ont remporté 17 Oscars au total.

La franchise se prépare à se développer et à s’éloigner du grand écran pour revenir à la télévision. Amazon est actuellement en production sur un le Seigneur des Anneaux Émission de télévision. La société s’est engagée sur plusieurs saisons dans la série, qui devrait coûter extrêmement cher. Aucune date de première n’a été fixée mais le spectacle racontera une nouvelle histoire. Il aura lieu avant les événements de La communauté de l’anneau, à une époque connue sous le nom de Second Age. Vous pouvez regarder les deux parties de Khraniteli en ce moment sur la chaîne YouTube 5TV.

Sujets: Le Seigneur des Anneaux